Загородная недвижимость от группы компаний «Твоя столица»

Минувший 2016 год принес некоторое разочарование продавцам загородной недвижимости. Количество сделок снизилось на 20%. Зато покупатели оказались в более выигрышной ситуации, ведь количество продаваемых объектов возросло. Сейчас покупатель может выбрать для себя объект на любой вкус и кошелек.

Вместе с профессиональным гидом по миру недвижимости – группой компаний «Твоя столица» – отправляемся в путешествие по самым интересным загородным домам, которые ждут своих хозяев. Всего в 14 километрах от Минска в прекрасном хвойном лесу недалеко от Заславля продается сказочная дачная усадьба в традиционном русском стиле. В этот загородный комплекс входит расписной дом и хозяйственный блок с гаражом, сараем и баней. Как приятно, должно быть, после парилки поставить настоящий самовар и устроить чаепитие!

И даже стилистика внутреннего убранства тяготеет к природе. Кухонная утварь, предметы традиционного народного быта и коллекции уникальных антикварных вещей придают особую выразительность этому дому, дополняя очаг неподдельной душевностью и семейным теплом. В центре внимания шикарный камин. Достойную конкуренцию ему может составить разве что печь-лежанка в соседней горнице.

А если вы приверженец современного стиля в интерьере, тогда держим путь в Логойский район, в садовое товарищество Беларуси, где своих будущих владельцев ждет ультра современный объект – внешне компактный, но чрезвычайно вместительный. Ассиметричная форма дома в стиле минимализм словно имитирует природу во всем ее несовершенстве.

Удобный, комфортный и функциональный интерьер с небольшим количеством качественных предметов создает ощущение свободы, воздуха и света. Для размещения большой семьи тут предусмотрены 2 жилые комнаты: спальня и гостевая, а также детские – на втором уровне. В этом доме есть все условия для круглогодичного проживания.

Свет играет одну из главных ролей в создании комфортной обстановки. Нынешние хозяева, один из которых профессиональный дизайнер интерьера, сделали выбор в пользу разноуровневого размещения ламп.

Если вы планируете стать собственником загородной недвижимости, полную информацию об этих и других объектах сможете узнать от специалистов группы компаний «Твоя столица».