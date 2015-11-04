«Краски эмоций». Арт-терапия как творчество, релаксация и исцеление

О целительных свойствах искусства знали ещё в Древнем Китае. Тогда с помощью рисования иероглифов избавлялись от нервного потрясения. Через несколько сотен лет это явление получило название - арт-терапия. Ввёл его художник - Адриан Хилл в 1938 году. Тогда, работая с больными, он заметил, что рисование отвлекает пациентов от переживаний и помогает бороться с болезнью.

Но оказывается, арт-терапия может с успехом помочь и здоровым людям, как метод расслабления после тяжёлого трудового дня, а также способ самопознания.

Самое распространенное направление в арт-терапии - рисунок. С помощью бумаги, кисточек и красок на поверхности собирается всё то, что нам сложно описать словами.

Татьяна - профессиональный художник. Закончила художественную школу, затем - училище и институт. А не так давно решила совместить свою деятельность с арт-терапией. Для этого получила дополнительное образование. Теперь помогает людям выпускать наружу скрытые эмоции.

Чтобы выплеснуть свои эмоции на бумагу, совсем не обязательно быть художником и создавать произведения искусств. Арт-терапия - обретение гармонии и развитие личности.

Что же касается положительного воздействия искусства, то оно может возникнуть не только во время создания рисунка, но и в процессе созерцания. Так, многие отмечают терапевтическое свойство картин известного художника - Валентина Губарева. Однако сам мастер всерьёз такие высказывания не воспринимает.

Сам Валентин Алексеевич признаётся, что к каждой своей работе он приступает с огромным удовольствием. Потому, положительные эмоции передаются и зрителю. Секрет ещё в том, что художник совсем не использует чёрную краску. Только тёплая палитра и сюжеты, вырванные из жизни.

В том, что настоящее искусство даёт нам жизненные силы, нет ни малейшего сомнения. Если вам тяжело на душе, или напала осенняя хандра, посмотрите любимый фильм, картину или послушайте музыку. А лучше - попробуйте сами что-то нарисовать и слепить. Главное - чтобы это приносило вам удовольствие.