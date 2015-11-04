Полезные советы. Правильное меню для «сов» и «жаворонков»

Если вы «совы», значит, любите посмотреть самые сладкие сны подольше. В то время, когда ранние пташки ни свет ни заря уже вовсю сворачивают горы. А всё дело в разных биоритмах.

Чтобы не было этих проблем, необходимо соблюдать режим питания. Ежедневно, после пробуждения, выпивайте стакан воды. За ночь в организме водный баланс нарушается.

После, как раз примерно через полчаса, как раз приходит время для завтрака. Но есть люди, которые утром ни в какую не хотят есть. Зачастую, к ним относятся «совы».

В свой рацион лучше включать кисломолочные продукты или мюсли.

Кстати, «жаворонки», в отличие от «сов», с удовольствием съедают плотный завтрак. Потому что система их организма уже с утра работает в нормальном режиме.

Обед и ужин должны быть полноценными. Главное, чтобы общее количество пищи по своей энергетической ценности не превышало количество затраченной энергии в течении дня.

Кстати, на заметку: никогда не рекомендуется употреблять углеводы

В отличие от «сов», энергичные «жаворонки» не нуждаются утра в тонизирующих напитках. Им хорошо подойдет обычный зелёный чай. А вот «совам», чтобы проснуться, понадобится чашечка ароматного кофе с молоком.