Как любимая вещь может навредить нашей внешности. И как этого избежать? Научиться правильно ее использовать. К примеру, мобильный телефон. Ученые выяснили, что экран наших смартфонов рассадник огромного количества бактерий. И, возможно, одна из причин появления прыщей. Телефону необходима регулярная чистка.

Плохую службу может послужить и чрезмерной увлечение чтением электронных книг. Когда мы смотрим на экран сверху вниз, кожа щек обвисает, а на щеках появляется некрасивая складка. Читаете лёжа, – готовьтесь к появлению складок на шее. Морщины в этом месте появляются в первую очередь.

Если вы привыкли читать в темноте, или при неправильном освещении, морщины появятся не только на шее, но и вокруг глаз.

Любите спать на высокой подушке? Это может стать причиной появления второго подбородка.

Впрочем, испортить внешность рискуют и любители спать на животе. Во-первых, когда вы утыкаетесь в подушку, кожа испытывает нехватку кислорода и это может вызвать отеки. А во-вторых, страдает кожа лица, что тоже влияет на появление морщин.

Навредить вашей коже может даже любимый крем. Толстый слой лишает кожу лица кислорода и приводит к отечности и синякам под глазами.

Высокие каблуки приводят к нарушению кровообращения. Поэтому у любительниц такой обуви появляются сосудистые звёздочки и даже варикозное расширение вен.

Слишком туго стягивая волосы, вы неизбежно повреждаете их поверхность. К тому же, высокие тугие прически нарушают кровообращения кожи головы, в результате чего волосяная луковица не получает питательных веществ и кислорода.