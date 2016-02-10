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Зумба – танец, заряжающий энергией!

10 февраля 2016 09:04
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Это самое зажигательное направление среди фитнес танцев. На молодежном колумбийском сленге зумба означает «жужать» или «быстро двигаться». Такая хореография появилась еще в конце  80-ых годов прошлого столетия.  Колумбийский фитнес-инструктор Альберто Перес, забыв дома нужный диск, решил провести тренировку под свой любимый сборник сальса-хитов.

Встретить на таких тренировках можно людей абсолютно любого возраста. Здесь нет ограничений. Как говорится, хочется зажигать – зажигай. Ведь зумба вмещает в себя элементы латиноамериканских движений,  современного балета, народных танцев  и даже хип-хопа.

Одно занятие зумба – фитнеса длится около часа и состоит из нескольких частей: разминки, танцевальных движений  и заминки.

Постоянно меняющийся ритм помогает не только сбрасывать лишние кило, но и укреплять  сердце, сосудистую и дыхательную системы. 

Даже один такой урок – это  прекрасная кардионагрузка. Поэтому прежде чем начать всерьез заниматься, проконсультируйтесь с врачом.

Зумба – фитнес не только помогает заряжаться энергией, развивать выносливость и повышать общий тонус. Ко всему тому, танцуя зумбу,  можно научиться чувствовать ритм, раскрепощаться, избавляться от стресса и главное  ощущать себя гораздо моложе. Так что,  скажите «нет» плохому настроению и присоединяйтесь!

# Танцы

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