Зумба – танец, заряжающий энергией!

Это самое зажигательное направление среди фитнес танцев. На молодежном колумбийском сленге зумба означает «жужать» или «быстро двигаться». Такая хореография появилась еще в конце 80-ых годов прошлого столетия. Колумбийский фитнес-инструктор Альберто Перес, забыв дома нужный диск, решил провести тренировку под свой любимый сборник сальса-хитов.

Встретить на таких тренировках можно людей абсолютно любого возраста. Здесь нет ограничений. Как говорится, хочется зажигать – зажигай. Ведь зумба вмещает в себя элементы латиноамериканских движений, современного балета, народных танцев и даже хип-хопа.

Одно занятие зумба – фитнеса длится около часа и состоит из нескольких частей: разминки, танцевальных движений и заминки.

Постоянно меняющийся ритм помогает не только сбрасывать лишние кило, но и укреплять сердце, сосудистую и дыхательную системы.

Даже один такой урок – это прекрасная кардионагрузка. Поэтому прежде чем начать всерьез заниматься, проконсультируйтесь с врачом.

Зумба – фитнес не только помогает заряжаться энергией, развивать выносливость и повышать общий тонус. Ко всему тому, танцуя зумбу, можно научиться чувствовать ритм, раскрепощаться, избавляться от стресса и главное ощущать себя гораздо моложе. Так что, скажите «нет» плохому настроению и присоединяйтесь!