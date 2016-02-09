«Когда кукла оживает»… Люди, которые создают кукольные персонажи

Эта красавица в голубом платье просыпается не с наступлением утра, а с прикосновением Яны Агеенко. Ещё со школьных лет Яна Анатольевна знала, что её место в фантастическом мире, где оживают куклы.

Знакомство с куклой происходит задолго до момента выхода на сцену. Каждая кукла рождается в тесном совместном творчестве участников спектакля. Начиная с драматурга и заканчивая актером. Кукла – дитя всех муз. Художник Людмила Скитович первый раз всегда читает пьесу в тишине, чтобы уловить возникающие образы будущих кукол-актёров. Бывает, что на один персонаж создаётся до 30 рисунков. Детали и метафоры помогают художнику создать неповторимый характерный образ.

Художник – очень тонкая натура, ему важно почувствовать настроение. Для этого есть определённые приёмы. Людмила Леонидовна предпочитает творческую смелость как путь к подлинности и гармонии персонажей. В музее, уже отыгравшие своё, куклы словно застыли в ожидании. Ведь стоит мастеру взять их в руки – и каждая снова оживёт. Кстати, здесь находится несколько видов кукол. Своей реалистичностью поражает труппа механических кукол для спектакля «Мастер и Маргарита». Эти персонажи создавались около года.