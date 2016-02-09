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«Когда кукла оживает»… Люди, которые создают кукольные персонажи

09 февраля 2016 11:07
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Эта красавица в голубом платье просыпается не с наступлением утра, а с прикосновением Яны Агеенко. Ещё со школьных лет Яна Анатольевна знала, что её место в фантастическом мире, где оживают куклы.

«Когда кукла оживает»… Люди, которые создают кукольные персонажи-1

Знакомство с куклой происходит задолго до момента выхода на сцену.

Каждая кукла рождается в тесном совместном творчестве участников спектакля. Начиная с драматурга и заканчивая актером. Кукла – дитя всех муз. Художник Людмила Скитович первый раз всегда читает пьесу в тишине, чтобы уловить возникающие образы будущих кукол-актёров.

Бывает, что на один персонаж создаётся до 30 рисунков. Детали и метафоры помогают художнику создать неповторимый характерный образ.

«Когда кукла оживает»… Люди, которые создают кукольные персонажи-4

Художник – очень тонкая натура, ему важно почувствовать настроение. Для этого есть определённые приёмы.

Людмила Леонидовна предпочитает творческую смелость как путь к подлинности и гармонии персонажей.

В музее, уже отыгравшие своё, куклы словно застыли в ожидании. Ведь стоит мастеру взять их в руки – и каждая снова оживёт. Кстати, здесь находится несколько видов кукол.

Своей реалистичностью поражает труппа механических кукол для спектакля «Мастер и Маргарита». Эти персонажи создавались около года.

«Когда кукла оживает»… Люди, которые создают кукольные персонажи-7

Куклы театра, таинственные и уникальные, разительно отличаются от тех, в которые мы привыкли играть в детстве. Это куклы со своей неповторимой судьбой.

# Фотофакт # Куклы # Людмила Скитович # Яна Агеенко # Людмила Астапеня

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