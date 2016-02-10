«Как у Страдивари…» Династия скрипичных мастеров Дударевичей и гордость краеведческого музея в Барановичах

Волшебное звучание скрипки – подобно, рассказу. Здесь и боль, и радость, и слезы, и смех. Эта мелодия берет за душу и вдохновляет задуматься о вечном.

Научиться играть на скрипке довольно сложно, здесь нужен идеальный слух. А чтобы создать этот музыкальный инструмент нужен особенный дар.

Владимиру Иосифовичу Дударевичу профессия передалась по наследству. Даже фамилия у него музыкально-говорящая!

К дереву он был неравнодушен с малых лет и всегда что-то мастерил. Его отец – Иосиф Ульянович – был известный столяр–краснодеревщик, который творил настоящие шедевры, пока однажды ему не принесли разбитую на свадьбе скрипку. Он вернул ее к жизни, а уже на пенсии появилось желание создавать свои!

Скрипки семьи Дударевичей очень напоминают по форме старинные, как у Антонио Страдивари.

Но не только особых «музыкальных» пород деревьев требует скрипка. Ее создание близко к математике!

Вот так вручную миниатюрными рубанками по долям миллиметра оттачивается будущее тело скрипки, оттого каждая – неповторима, с душой мастера и своим голосом.

Расстояние между струнами над грифом тоже четкое. Делается это для того, чтобы легче было играть. Есть даже своя «карта точек» и лекало.

Готовые детали скрипки склеивают и покрывают 10-12 слоями лака. И если на создание скрипки может уйти неделя, то на высыхание – коло 3 месяцев.

Владимира Иосифовича хорошо знают не только в родных Барановичах, но и во всех уголках Беларуси, как отличного мастера по ремонту скрипок, альтов и виолончелей.

Ми-ля-ре-соль – он вмиг настроит инструмент на нужную волну. Приезжают из консерваторий, музыкальных училищ и признаются, что звук авторских скрипок – невероятный, совсем не такой, как в фабричных.

Но Дударевичи совершенно некоммерческие люди, они творили и будут творить в свое удовольствие и по вдохновению. Таких мастеров в мире единицы. При жизни отца в этом доме побывали и «Песняры» и другие белорусские музыканты. В мастерской ночью часто горит свет.

Кроме того, Владимир Иосифович искусно реставрирует деревяные копуса старинных часов. Его дом украшает коллекция раритетов, также со своим звучанием.

Портрет Владимира Высоцкого в доме висит неспроста. Когда-то на своей гитаре мастер играл наизусть все песни любимого композитора. Удалось повидаться с ним и в жизни.

Скрипка отца Иосифа Ульяновича украшает краведческий музей в Барановичах. Надеемся, что славная династия скрипичных мастеров Дударевичей продолжится. Ведь в наш век технологий ручная работа особенно ценна...