Как без труда разместить в своем чемодане максимум вещей? Для начала - составьте список всего необходимого. Не забудьте про документы, медикаменты и гигиенические принадлежности. Но не перегружайте чемодан. Берите только то, что вам действительно пригодится.

Вначале на дно чемодана укладываются тяжёлые предметы, такие как обувь. Особое внимание каблукам - чтобы они не повредили другие вещи.

Предметы гигиены обязательно должны находиться в отдельном пакете, чтобы исключить порчу одежды.

Топы, футболки и майки скатываются валиком и размещаются в свободном пространстве чемодана. Носки также можно скатать валиком, и затем уложить в обувь. Джинсы и брюки раскладываются посредине чемодана. Все самое ценное лучше иметь при себе.

В последнюю очередь кладите в чемодан вещи, которыми вы, непосредственно, будете пользоваться в дороге.