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В каких районах Минска приготовление барбекю запрещено?

09 июня 2015 10:06
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Летом так хочется выбраться на природу и приготовить вкусны и ароматные шашлыки. Но как быть, если мангала под рукой нет и добраться за пределы Минска проблематично.  Остаётся найти специально отведённые места в приделах города, где вас не оштрафуют за барбекю. Таких площадок в столице три - одна из них находится в Степянке в районе улицы Карвата.

Ещё одна площадка - в парке водохранилища Дрозды. Раньше мангалов тут было около десяти. Теперь меньше. Зато в этом месте вы насладитесь прекрасными пейзажами и свежим воздухом.

В лесопарках столицы и в местах, прилегающих к Минску, самовольно разводить костры запрещено. Иначе можно поплатиться «рублём». За нарушение правил пожарной безопасности и разведение костров в лесах и на торфяниках предусмотрен штраф до 25 базовых величин.  

Если вы хотите пожарить шашлык во дворе дома, то это возможно. Но с одним условием: не на земле, а на мангале. Не забывайте о правилах безопасности!

Когда шашлыков уж очень хочется, некоторые пытаются готовить их прямо на балконе, но это недопустимо.

Часто запах ароматного шашлыка доносится из Лошицкого парка и музея камней. Но устраивать здесь зоны барбекю категорически запрещено! Эти объекты являются исторической ценностью.

Поэтому будьте бдительны, прежде чем планировать свой отдых!

 

# Виталий Дембовский # Фотофакт # Отдых

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