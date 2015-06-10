«Профессия такая - спасать!» Один день в жизни спасателя

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!» С этим утверждением категорически не согласны спасатели-водолазы, на счету которых сотни сохраненных жизней.

Именно сейчас для них наступила самая «горячая пора» - купальный сезон начался, и многие охлаждают свой «пыл» в воде.

В обязанности спасателей входит полный контроль ситуаций на воде. Особенно внимательное отношение к тому, чтобы отдыхающие не заплывали за буйки.

В разгар купального сезона спасать людей приходится практически ежедневно. Основная причина несчастного случая на воде - алкогольное опьянение.