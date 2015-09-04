Изготовление рыцарских доспехов: железная воля, терпение и выносиливость

Звон металлических доспехов, щиты и мечи рыцарские гербы. Нет, мы не перенеслись в эпоху Средневековья! А всего лишь посетили мастерскую Виктора Шевцова и Константина Дударева.

Чтобы взяться за изготовление рыцарских доспехов, Константину и Виктору понадобились не только увесистые инструменты, но и весомые аргументы. На протяжении нескольких десятилетий мужчины активно интересуются эпохой Средневековья.

Ради своего увлечения мужчины не побоялись оставить свое основное место работы. Идя при этом на большой риск, который оправдался далеко не сразу.

Лишь нескольких лет усиленного труда работы белорусских мастеров стали пользоваться популярностью и истинных ценителей редкого искусства не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Вот уже 11 лет Константин и Виктор работают душа в душу. При этом, у каждого свои обязанности. Возможно, такое разделение труда - одна из причин, по которой каждый этап работы над созданием доспеха проходит спокойно и слаженно.

На изготовление одного доспеха, как правило, уходит около одного полугода. И здесь важно не только чувствовать материал и искусно владеть рабочим инструментом, но и иметь железную волю и терпение.