Ирина Мазюк, старший преподаватель Белорусской государственной академии искусств, этнограф поделилась секретами росписи пасхальных яиц

Как правильно делать писанку и что вообще она обозначает?

Ирина Мазюк, старший преподаватель Белорусской государственной академии искусств, этнограф:

Писанка - это ритуальная вещь. Наши предки относились к ней с великим уважением. Наши предки верили в то, что вся наша Вселенная свет произошла из яйца. У многих народов мира есть мифы об образовании Вселенной, которые как раз и говорят о том, что именно яйцо дало жизнь.

Когда начали раскрашивать яйца?

Ирина Мазюк, старший преподаватель Белорусской государственной академии искусств, этнограф:

Разукрашивать яйца начали задолго до Всемирного потопа, потому что скорлупки раскрашенных яиц находят во многих захоронениях.

Узоры совершенно разные. Или, может, есть какой-то общий смысл, чем-то они связаны друг с другом?

Ирина Мазюк, старший преподаватель Белорусской государственной академии искусств, этнограф:

Безусловно. В древности люди просто так ничего не делали. Каждое движение было насыщенно символикой, смыслом.

Есть ли какие-то законы жанра росписи по яйцам или писанки - это полёт фантазии?

Ирина Мазюк, старший преподаватель Белорусской государственной академии искусств, этнограф:

Это полёт фантазии, но в рамках традиции. Модульная композиция, которая представляет солнце, растения… Развитие такого искусства приводит уже к декоративному проявлению рисунка.