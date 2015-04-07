Секреты для хорошей хозяйки. Чем может помочь в быту лимон?

Согласитесь, так приятно начать утро с кружечки бодрящего чая с лимоном.

Однако лимон известен своими полезными свойствами не только в кулинарии, но и как оказалось, способен стать помощником в быту для хозяек.

Если на вашей кухне много посуды из стекла, вместо дорогих, и порой, тактичных средств химической промышленности, справиться с трудновыводимыми пятнами поможет лимон.

Он способен до блеска очистить любую стеклянную поверхность. Просто протрите ее снаружи и внутри половинкой свежего лимона.

Разделочная доска пропиталась запахами? Знакомая ситуация. Это и неудивительно, если вы любите готовить блюда из ароматных продуктов. Избавиться от неприятных ароматов и продлить жизнь этому предмету поможет всё та же половинка лимона.

Не все знают, что лимонный сок обладает дезинфицирующими и антибактериальными свойствами. Сбрызните сок из половинки лимона на фрукты. Это сохранит им свежесть надолго.

Поможет сочный лимон и с маленькими вредителями - насекомыми.

Расставив ловушки в виде лимонной цедры в углах, щелях, вдоль подоконника, вы можете быть уверенными, что вас не побеспокоят непрошенные гости.

Накипь? Устали бороться? Лимоны спешат на помощь. Чтобы удалить накипь, которая со временем образовывается в чайнике, нужно налить в чайник воду, выдавить сок лимона и вскипятить. Выключить. Оставить на час. Хорошенько вымыть и порадоваться чистоте.

Микроволновая печь запекает не только румяную корочку, но и пятна, которые позже трудно отмыть совсем. Но! Выход есть!

В емкость с водой предварительно добавьте сок лимона и цедру. Поместите в печь и установите максимальный режим - на пять минут. Вода закипит, а на стенках осядет пар. Вуа-ля! Остается только вытереть пятна тряпочкой.