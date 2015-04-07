Как приготовить капучино в домашних условиях?

Сочетание жгучего энергичного кофе и ванильной облачной глади молока. Невероятное удовольствие! Просыпаемся и начинаем свое утро с волшебного бодрящего капучино.

Формула этого напитка всегда одна, независимо от выбранного объема: 1/3 кофе и 2/3 взбитого молока. Великолепный вкус капучино создаст только грамотное сочетание продуктов. Важно выбрать сорт - не каждый сорт кофе гармонично сочетается с молоком.

Важный момент: кофе и молоко должно быть приготовлено практически одновременно. Дело в том, что для капучино необходима определеннная температура: 70-80 градусов для кофе и 70 градусов для молока. Именно при таком сочетании получается приятная температура, раскрывающая полную картину вкуса.

Чтобы добиться однородной текстуры молочной пенки, почувствовать ее сладкую негу, необходимо внимательно отнестись к выбору и приготовлению молока. Лучше всего для этого подойдет молоко жирности 3,2%.

Главное, помнить: капучино - не только удовольствие вкуса, но и эстетический напиток.