Спелеологи. Люди - энтузиасты, которые исследуют пещеры

Тишина, огоньки карбида в кромешной тьме и желание пойти на встречу неизведанному. Такая загадочная романтика присуща лишь в спелеологических экспедициях, во время которых есть возможность попасть туда, где никогда не ступала нога человека. Спелеологи - это люди - энтузиасты, которые исследуют пещеры. Они не испытывают страха, их прельщают извилистые ходы подземного мира.

В Беларуси, к сожалению, для спелеологов нет пещер. Поэтому первопроходцы торопятся туда, где есть душе развернуться - на Кавказ, в Россию, Украину, Польшу.

Экспедиции проходят два раза в год. Во время экспедиций спелеологам приходится сталкиваться со многими трудностями. Чтобы их преодолеть, нужно быть выносливым и терпеливым - никогда не знаешь, чего можно ожидать.

У спелеологов есть одно единогласное правило: никогда ничего не выносить из пещер, чтобы не нарушить структуру. Но порой есть исключения.

Исследование пещер для белорусских экстрималов носит, скорее, азартный характер: хочется пройти то, что до этого не могли сделать другие.

Исследование пещер требует специальной подготовки и регулярных тренировок. Но где проводить занятия? На деревьях! Поэтому часто наших спелеологов в шутку называют «берёзовыми» спелеологами.