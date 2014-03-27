Хип-хоп: танец людей, желающих проявить свой характер

Татьяна Соболько:

Здесь ты раскрываешься весь полностью, ты танцуешь.

Ольга Жак:

В нем нет ограничений, ты можешь все. Ты можешь импровизировать, проявлять себя.

Надежда Широчина:

Здесь можно проявить свой характер, медленная музыка, быстрая, ты можешь показать себя полностью.

Наталья Остапчук:

Хип-хоп – это такая культура, которая помогает развиваться, постоянно двигаться вперед.

Импровизация и отсутствие канонов, вдохновение и свобода, эклектика самовыражения и хореографии. Легкий и плавный. Агрессивный и жесткий. Хип-хоп. «Живи ради танца!» – именно с этим лозунгом небольшой танцевальный зал вмещает в себя невероятное количество энергии, эмоций, страсти и свободы.

Если вы самоуверенны и вам есть, что сказать окружающему миру, танец хип-хоп – для вас!

Наталья Остапчук, преподаватель танцев:

Для меня лично это культура, которая помогает развиваться, самореализоваться, я попробовала 2 года проработать экономистом, у меня не вышло. Я поняла, что моя жизнь связана только с танцами, и на сегодняшний день я явлюсь педагогом.

Танец хип-хоп прочно и навсегда вошел в жизнь Натальи. И неудивительно! Только начните танцевать, и вы уже никогда не сможете остановиться! Сочетание динамики и актерское мастерство, грациозность и развязность движений. Язык тела людей, желающих показать свой характер. Вы уже заинтересованы? Самое время научиться парочке движений!

Наталья Остапчук, преподаватель танцев:

Для всех юных хип-хоперов самое главное – это кач. Кач мы делаем при помощи ног. Мы работаем по системе пружинки, постоянно пружинимся. Колени всегда согнуты. Существует много видов кача, из них я вам покажу кач в сторону. Просто раскачиваемся, при этом, обратите внимание, колени работают постоянно. Корпусом работаем мягко. Также делаем и вперед. Мы можем менять кач, как угодно. Добавляем шаги, со стороны в сторону, просто качаемся и расслабляемся. На любом фестивале, на любой тусе, просто качайтесь. Руки вверх, но ноги всегда работают.

Как видим, ничего сложного! Даже если вы еще и не перешли на «ты» с хореографией», стоит только начать, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Наталья Остапчук, преподаватель танцев:

Мне нравится, когда приходят новые ученики, они приходят «с нуля», ничего не умеют, а со временем смотришь за их развитием, и просто радуешься. У меня есть некоторые ученики, которые достигают почти моего уровня, и для меня это наибольшая похвала.

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Не увлечение и не модная тенденция. Хип-хоп – это стиль жизни. Живите ради танца!

