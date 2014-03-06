«Жизнь ради себя», «отказ от чужих целей». Есть ли дауншифтинг в Беларуси?

Дауншифтинг, когда люди предпочитают уехать подальше от городской суеты: кто в деревню, кто на острова. Что такое дауншифтинг, разбирались в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ.

Причины дауншифтинга?

Евгений Захаров, бизнес-тренер, системный консультант:

Я считаю, что дауншифтинг — это проявление некого кризиса, в кризисах мы растем. Когда наступает кризис, нам приходится из него выкарабкиваться, чему-то учиться новому.

Причин дауншифтинга может быть несколько. Самой распространенной является: человек выгорает. Почему мы выгораем, почему устаем работать? Просто мы не умеем отдыхать. Может, мы занимаемся делом, которое нам неинтересно, нам не хватает сил. Есть исследования по поводу такой цикличности смены работы. За три года мы можем выгореть на работе. Обыкновенно этот цикл дает нам возможность поменять работу. Если человек занимается не своим делом, идет не к своим целям, а к тому, что навязывает общество, что считается правильным, что должно быть. Человек в свои, например, 25-30 лет имеет машину, квартиру, семью, несколько детей, но не имеет счастья в жизни, потому что он занимается нелюбимым делом. Когда мы устаем, приходит момент, в который хочется отдохнуть, просто забить на все. Человек, отказываясь от этого, он берет время, некий тайм-аут, чтобы разобраться в себе.

Другая причина, это некие психологические особенности человека, который не хочет работать, не хочет иметь цели в жизни, не хочет что-то делать, ему просто привычно плыть по течению, это как стиль жизни, он может пропагандировать и облекать в форму дауншифтинга. Есть люди, которые чувствуют себя хорошо ничего не делая, но любой человек задумывается, все-таки в жизни что-то стоит сделать, какая-то цель, оставить след.

Дауншифтинг рассматривается с точки зрения психологии?

Лариса Мартынова, психолог:

Есть такое явление, хотя этот термин нам подарили автомобилисты. С психологической точки зрения — это добровольный отказ человека от карьерного роста, от того статуса, положения, которое он заработал в своей профессиональной деятельности, возможно, от материальных благ в пользу более спокойной жизни, психологического комфорта, возможности общаться с родными и близкими.

Есть разные стороны этого явления: иногда люди не оставляют работу в городе, они просто снижают обороты, они выбирают такую работу, которая менее оплачивается, может быть, она не такая статусная, но у них есть возможность поддержать свое здоровье, отдавать больше времени своей семье, тем видам деятельности, которые по-настоящему приносят удовлетворение. Это уже такое состояние постматериальных ценностей, когда не это самое главное в жизни.

Дауншифтинг переживают и те люди, которые просто отравлены городом, бешеным ритмом, они понимают, что тратят очень много времени в очередях, в поездках, время жизни утекает сквозь пальцы, переживают синдром состояния отсроченного счастья, скоро оно наступит, вот еще немного поработаю, а оно не наступает, они оставляют это и уезжают в другое место, где можно чувствовать себя счастливыми.

Дауншифтинг, это всегда не только смена места жизни, но еще и место работы. Или можно остаться дауншифтером и работать где и раньше?

Ирина Шатковская, директор кадрового агентства:

Как правило, дауншифтинг — это отказ от работы, это как раз противоположное состояние рабочему, это как раз подходят те люди, которые, как правило, были управленцы. Когда ты все время ответственен, ты управляешь людьми или процессами, ты устаешь от этого, выгораешь, устаешь, в конце концов, хочется отвечать только за себя, максимум за свою семью. Как правило, дауншифтерами часто бывают эгоисты, то есть они бросают семью и уходят. Может, потом он вернется, но какое-то количество лет человеку хочется побыть одному.

Расстояние от города позволяет легко справляться со всеми женскими атрибутами, хорошо выглядеть, заниматься спортом?

Венера, певица:

Я всегда была закоренелой урбанисткой, город для меня - №1. Я не отношу себя к столичным штучкам, но у меня в детстве не было даже деревни, я из города Могилева, но все же это город. У меня не было деревни, я не знала, как пахнет дом, куры. Так получилось, что по семейным обстоятельствам решили переехать в загородный дом. Как только я туда переехала, я поняла все радости и все преимущества.

Мы заведомо выбирали дом недалеко от кольцевой дороги для того, чтобы я каждый день ездила. Дело в том, что я в машине живу. У меня небольшая машина, но у меня там концертные костюмы, у меня там обувь, у меня там еда, у меня там спортивные атрибуты, потому что я занимаюсь спортом.

Нисколько меня не удаляет от центра то, что я живу в Раубичах.

Дауншифтинг — это снижение темпов жизни. Вы отказываетесь это делать?

Венера, певица:

Пока да. Я все больше слышу информацию о том, что люди складываются в какие-то коммуны и уезжают очень далеко, то есть там, где вообще отсутствует цивилизация, они абсолютно оторваны от цивилизации: там нет интернета, там нет телевидения — это все запрещено. Они общаются только между собой, ведут собственное хозяйство. И живут этим, там практически нет понятия денег. Возможно, это очень хорошо.

Человеку для жизни нужно 7 вещей, которыми он должен пользоваться, чтобы жить долго и счастливо. Все остальное — блажь, это капризы, это распущенность, можно сказать. Просто мы не понимаем, что такое счастье, а счастье может быть там, в глубине где-то, когда мы полностью оторвемся от этой кучи информации, цивилизации, и мы станем жить долго и счастливо.

Дом, семья... Просто у нас другие ценности, которые пришли к нам извне: интернет, телевидение.

Чем больше живу загородом, тем больше мне нравится все натуральное и настоящее.

Чем дальше ты живешь, тем более организованным ты становишься.

Что Вас подтолкнуло уехать подальше от городской суеты?

Любовь Навицкая:

Когда мы покупали дом, мы планировали выезжать туда на лето, а зимой, естественно, жить в городе, потому что это как бы было удобнее, детей в школу удобнее доставлять. Потом наша семья значительно разрослась, нам стало тесно в нашей квартире, и мы приняли такое решение.

Жизнь кардинально поменялась, когда вы переехали в деревню? Или жизнь, темп, круг общения остались прежними?

Любовь Навицкая:

Круг общения остался прежним, детей мы точно так же возим в школу, по времени это занимает столько же времени, как если бы мы их возили из Минска. Сначала дети были не очень довольны, но у них - свой каток, свой батут, качели, детские горки... Как только наступают каникулы, к бабушкам приезжают внуки, и они все находятся у нас.

Ирина Шатковская, директор кадрового агентства:

Конкретно пример Любви, на мой взгляд, не является дауншифтингом, потому что это просто изменения жилищных условий.

Дауншифтинг — внутренняя позиция жизненная.

У нас были клиенты - очень крупные компании, лет 12-13 назад было. Крупнейшие заказчики вели переговоры, встречались, мы много разговаривали, подбирали персонал по разным позициям. И вот мы узнаем, что через какое-то время человек покрасил волосы, постригся, проколол нос и ушел отдыхать, то есть он сначала уехал на Гоа, потом на Бали.

Евгений Захаров:

Пример Любви Навицкой — не дауншифтинг. Реально они чувствуют себя хорошо, они успешны в продолжение своей карьеры, они не отказались ни от каких благ, они продолжают работать, заниматься тем, чем они занимались.

Дауншифтинг — ты не думаешь о будущем, ты живешь настоящим.

Нужно быть к этому готовым, внутренне нужно быть готовым, к этому нужно придти через какие-то проблемы, возможно. От многого надо отказаться.