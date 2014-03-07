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Новое приложение для смартфонов позволит мужчинам тратить меньше времени на своих девушек

07 марта 2014 05:58
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Австралийские программисты разработали приложение, которое может автоматически отправлять на нужный номер любовные СМС-сообщения. Таким образом, мужчины, которые часто забывают напомнить своей девушке или жене, как они ее любят, смогут подстраховаться.

Пользователи получат возможность заранее набрать некоторое количество сообщений, а программа будет отправлять их на определенный номер с некоторой периодичностью. При этом программа не просто работает по расписанию. Она способна с помощью анализа сетей Wi-Fi распознавать, когда ее пользователь приходит на работу, выходит из дома и прочее, и приурочивать отправку сообщения к этим событиям. Таким же образом хитрая система не станет отправлять сообщение, если мужчина находится у своей девушки дома.

Приложение получило название BroApp («Приложение для братанов», прим. перев.). Связано это с тем, что, по задумке разработчиков, программа позволит молодым людям более свободно проводить время с приятелями, не думая все время о своих вторых половинках.

Разумеется, BroApp подверглось широкой критике. Многие считают, что такие вещи могут сильно навредить отношениям. Авторы, между тем, имеют прямо противоположное мнение. Как они сообщили, оба они проверяли работу программы на своих девушках, и обе девушки были очень даже рады так часто получать ласковые сообщения (пока они не узнали, понятное дело, что СМС-ки были отправлены автоматически). Примечательно, что программисты признались во всем сами, а их подруги ничего не заподозрили.

Поможет ли людям новая программа быть более счастливыми или наоборот? Вскоре мы это узнаем.

# Мобильный телефон

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