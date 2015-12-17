Гороскоп для Раков на 2016 от певицы Светланы Агарвал

Декабрь – последняя восхитительная улыбка года. Мы привыкли подводить итоги и с любопытством заглядывать в будущее.

Скрытны. Чувствительны. И романтичны. Раки!

В этом году, постоянно стремящийся к вершинам Рак, сможет, наконец-то, немного расслабиться. Ведь достижения предыдущих годов дадут ему возможность заняться семьей, отдыхом и путешествиями.

2016 год – отличное время, когда можно посвятить себя самосовершенствованию в профессии. Рекомендуется посетить курсы повышения квалификации, пройти обучающие семинары и тренинги. Запомните Раки: в этом году нужно сделать всё!

Начало года обещает быть спокойным. Здоровье Раков будет крепким. Правда, велика вероятность получить внезапные травмы. Так что стоит быть осторожными.

В предстоящем году звёзды обещают Ракам много веселья и общения с друзьями. Хотя романтику, любовь и семейные посиделки никто не отменял. В этом году чувства расцветут новыми красками и достигнуть небывалой глубины. Всё это положительно повлияет на внутренний мир Раков, которые буквально будут купаться в волнах счастья.

Судя по тому, что сулят нам звёзды, год обещает быть удачным, плодотворным и счастливым.