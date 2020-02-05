«Доброе утро» мы не говорим». Изучаем деловой этикет

Деловые контакты базируются на партнёрстве и общей заинтересованности в успешном результате. Шаг в сторону от принятых норм – и вы вне игры. Разобраться в тонкостях этикета делового общения поможет эксперт.

Ирина Лапанович, специалист по этикету:

В светском общении есть разница в поле, в возрасте и статусе. В деловом общении такой разницы нет. В деловом общении играет роль только ранг. Поэтому, если вы здороваетесь и вы младше по должности, то вы здороваетесь первый. Что касается рукопожатий, то здесь всё наоборот. Руку подаёт тот, кто выше вас по статусу. Хорошим тоном будет поздороваться так: «Здравствуйте! Приветствую Вас! Добрый день! Добрый вечер!» «Доброе утро» мы не говорим. Хорошим тоном также будет ответить на приветствие: «Добрый день! Здравствуйте!» То есть не дублируйте: «Добрый день». «Добрый день».

В деловой среде не приветствуются гендерные различия. Проявлять галантность, например, вставать при появлении дамы в помещении, необязательно, даже, если она – ваш босс. А вот представить своего руководителя партнёрам на встрече – прямая обязанность.

Ирина Лапанович:

Существуют 3 вида представления. Первый – короткий, второй – средний и третий вид представления – полный. Именно он подходит для общения в деловой среде. Например: «Позвольте представить Вам господина такого-то». «Позвольте познакомить Вас с генеральным директором компании такой-то».