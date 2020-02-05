«Доброе утро» мы не говорим». Изучаем деловой этикет

Деловые контакты базируются на партнёрстве и общей заинтересованности в успешном результате. Шаг в сторону от принятых норм – и вы вне игры. Разобраться в тонкостях этикета делового общения поможет эксперт.
Деловые контакты базируются на партнёрстве и общей заинтересованности в успешном результате. Шаг в сторону от принятых норм – и вы вне игры. Разобраться в тонкостях этикета делового общения поможет эксперт.
Ирина Лапанович, специалист по этикету:
В светском общении есть разница в поле, в возрасте и статусе. В деловом общении такой разницы нет. В деловом общении играет роль только ранг. Поэтому, если вы здороваетесь и вы младше по должности, то вы здороваетесь первый. Что касается рукопожатий, то здесь всё наоборот. Руку подаёт тот, кто выше вас по статусу. Хорошим тоном будет поздороваться так: «Здравствуйте! Приветствую Вас! Добрый день! Добрый вечер!» «Доброе утро» мы не говорим. Хорошим тоном также будет ответить на приветствие: «Добрый день! Здравствуйте!» То есть не дублируйте: «Добрый день». «Добрый день».
В деловой среде не приветствуются гендерные различия. Проявлять галантность, например, вставать при появлении дамы в помещении, необязательно, даже, если она – ваш босс. А вот представить своего руководителя партнёрам на встрече – прямая обязанность.
Ирина Лапанович:
Существуют 3 вида представления. Первый – короткий, второй – средний и третий вид представления – полный. Именно он подходит для общения в деловой среде. Например: «Позвольте представить Вам господина такого-то». «Позвольте познакомить Вас с генеральным директором компании такой-то».
Время – самый важный ресурс. В деловой сфере каждая минута на вес золота. Поэтому бизнес-ланчи уже стали европейским форматом переговоров. Но некоторые напрочь игнорируют пунктуальность.
Ирина Лапанович:
У вас намечен бизнес-ланч и вы опаздываете, например, то обязательно позвоните и сообщите то, что вы опаздываете и через сколько вы будете. В бизнес-ланче платит приглашающая сторона обязательно. Как правило, в этих ситуациях лучше воспользоваться карточкой нежели, чем бумажными деньгами.
Зазвонил телефон? Висеть на трубке, обсуждая личные вопросы в присутствии коллег, недопустимо.
Ирина Лапанович:
При деловом звонке ждите 4-5 гудков, и если ваш адресат не поднял трубку, то кладите трубку. Сами же берите трубку после 3-4 гудков. Первый деловой разговор не затягивайте. Он должен длиться порядка 4, максимум 5 минут.
Соответствовать статусу делового человека необходимо не только в реальном общении, но и виртуальном.
Ирина Лапанович:
Сейчас очень часто в деловой переписке при приветствии пишут: «Доброго времени суток!» Но хочу вас огорчить: это моветон. Напишите: «Добрый день!» Социальные сети вошли очень прочно в нашу жизнь и они отслеживаются, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны: насколько корректные фотографии вы выкладываете.
Большое дело начинается с маленьких нюансов. Помните: если не знаете, как поступить, поступайте по этикету.