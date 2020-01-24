Чем протереть экран смартфона, чтобы избавиться от царапин?

Как вернуть потёртым поверхностям смартфона живой блеск, рассказываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Сегодня невозможно представить свою жизнь без гаджетов. Чтобы они служили нам долго, за ними требуется постоянный уход. Несколько советов: как вернуть потёртым поверхностям смартфона живой блеск?