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Чем протереть экран смартфона, чтобы избавиться от царапин?

24 января 2020 09:10
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Как вернуть потёртым поверхностям смартфона живой блеск, рассказываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Сегодня невозможно представить свою жизнь без гаджетов. Чтобы они служили нам долго, за ними требуется постоянный уход. Несколько советов: как вернуть потёртым поверхностям смартфона живой блеск?

Чем протереть экран смартфона, чтобы избавиться от царапин?-1

Первое средство против царапин вы найдете у себя в ванной – зубная паста. Важно, чтобы она была не на основе геля.

Чем протереть экран смартфона, чтобы избавиться от царапин?-4

Нанесите небольшое количество на ватный тампон или чистую мягкую ткань. Аккуратно втирайте пасту круговыми движениями в том месте экрана, где находятся царапины. После этого протрите экран слегка смоченной тканью, чтобы удалить излишки пасты.

Чем протереть экран смартфона, чтобы избавиться от царапин?-7

Пищевая сода может послужить отличным средством против царапин. Смешайте соду с водой. Нанесите полученную пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно протрите круговыми движениями царапины на экране. После – удалите остатки соды. По такой же технологии можно использовать детскую присыпку.

Чем протереть экран смартфона, чтобы избавиться от царапин?-10

Для удаления очень мелких царапин хорошо работает растительное масло. Одна капля такого масла, и ваш смартфон заблестит, как новенький.

# Полезные советы # Мария Кронда

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