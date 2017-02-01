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Беспилотная авиация Беларуси: настоящее и будущее

01 февраля 2017 09:07
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За беспилотными авиационными комплексами будущее! С каждым годом они обретают все большую популярность и позволяют расширить диапазон возможностей.

В Беларуси на базе Национальной Академии наук беспилотники начали разрабатывать 5 лет назад. За это время удалось шагнуть далеко вперед.

Каждый беспилотный авиационный комплекс, разработанный нашими учеными, заслуживает отдельного внимания. К примеру,

самый большой летательный аппарат «Буревестник» предназначен для различных видов разведки, выявления чрезвычайных ситуаций, охраны правопорядка, границы и прилегающих территорий.

Не менее интересны и более компактные модели беспилотников, которые в основном используются для мониторинга окружающей среды.

А это пресловутый дирижабль. При условии нахождения в воздухе в штиль и скорости ветра до 8 метров в секунду он способен работать до 11 часов.

Чтобы управлять таким летательным аппаратом, не нужно присутствие пилота или штурмана. Однако, потребуется опыт и профессионализм оператора на земле.

Кроме самих летательных аппаратов, в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» специалисты также разработали  автопилоты, системы, которые позволяют автоматически сажать крылатые машины на взлетную полосу, образцы стендового оборудования для испытания компонентов самолетов…

Такие инновационные новинки оказались очень востребованными не только у нас, но и за пределами страны.

А белорусские беспилотники, благодаря своему качеству и техническому оснащению, и вовсе прославились во всем мире. Желаем нашим разработчиком дальнейших успехов в освоении авиационного пространства.

# Фотофакт # Год науки # Юрий Яцына # Вадим Посылкин

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