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25-ый тур игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 28 января

26 января 2017 09:37
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Если вы не верите в чудеса, тогда вам – в «Евроопт». Именно здесь сбываются самые заветные мечты белорусов. В игре «Удача в придачу» торговой сети «Евроопт» за неполный год были разыграны призы на сумму более 3 млн. 950 долларов. В том числе своих обладателей среди покупателей нашли 54 автомобиля, 4 квартиры в Минске. Игра «Удача в придачу» от «Евроопта» не зря заслужила статус «народной».

А в самом разгаре 25-ый тур «народной игры» от «Евроопта». И на кону 30 тыс. денежных призов, 100 планшетов, 4 автомобиля и квартира в Минске.

Победители 25 тура определятся уже в эту субботу, 28 января, в 12:00, в минском ТЦ «Е-Сити» на Денисовской, 8. Гостей ждёт яркое шоу и «звёздные» гости.

# Фотофакт # Продукты питания # Ольга Карчевская

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