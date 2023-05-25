«Мешков Брест» одержали вторую победу над минским СКА в ЧБ

На своей площадке мешковцы вновь нанесли поражение сопернику – 33:26. Лучшим бомбардиром встречи стал Николай Алехин, на его счету 8 мячей. Напомним, в первом поединке также победу праздновали брестчане со счетом 38:30. Таким образом, команда «Мешков Брест» ведет в серии с минскими «армейцами» со счетом 2:0. Третий поединок серии до трех побед состоится в субботу, 27 мая, в столичном спорткомплексе «Уручье».