Прямой эфир

«Мешков Брест» одержали вторую победу над минским СКА в ЧБ

25 мая 2023 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гандболисты «Мешков Брест» одержали вторую победу над минским СКА в серии за золотые медали чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Мешков Брест» одержали вторую победу над минским СКА в ЧБ-1

На своей площадке мешковцы вновь нанесли поражение сопернику – 33:26. Лучшим бомбардиром встречи стал Николай Алехин, на его счету 8 мячей. Напомним, в первом поединке также победу праздновали брестчане со счетом 38:30. Таким образом, команда «Мешков Брест» ведет в серии с минскими «армейцами» со счетом 2:0. Третий поединок серии до трех побед состоится в субботу, 27 мая, в столичном спорткомплексе «Уручье».  

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сочи завершился командный чемпионат России по лёгкой атлетике. Результаты белорусов
25 мая 2023 15:30

В Сочи завершился командный чемпионат России по лёгкой атлетике. Результаты белорусов

Футбол. Результаты матчей чемпионата Беларуси
25 мая 2023 15:26

Футбол. Результаты матчей чемпионата Беларуси

Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции
25 мая 2023 15:26

Теннис. Ирина Шиманович выиграла финальный поединок квалификации открытого чемпионата Франции