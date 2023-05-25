«Быть частью этой команды очень здорово!» Для работы на II Играх стран СНГ в Гродненской области отобрали 40 волонтёров
Новости Беларуси. Отбор волонтеров и организация площадок для проведения II Игр стран СНГ. Подготовка к главному спортивному событию этого лета впервые ведется не только в столице, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Гродненской области на конкурсной основе определили 40 волонтеров – это студенты вузов и учащиеся колледжей. Они будут сопровождать команды во время соревнований и работать на спортивных объектах, оказывая содействие организаторам. Поэтому основными критериями для отбора стали опыт участия в значимых мероприятиях, коммуникабельность и знание языков.
Учитывалась и будущая профессия. Например, студентка Купаловского университета Карина Бурлакова – без пяти минут специалист по информационным коммуникациям. Для нее работа на Играх важна еще и в профессиональном плане.
Карина Бурлакова, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Очень ответственно, очень эмоционально, очень круто, что вот та база, которая будет активно помогать ребятам, которые приедут к нам в Гродно, – это студенты Купаловского университета. И быть частью этой команды – это очень здорово. Я считаю, что это в принципе содействует нашему развитию не только как студентам, профессионалам в будущей нашей профессии, но еще и личностному росту, личностному развитию. Это классный способ найти новых друзей, знакомых и, в принципе, провести хорошо лето.
В Гродно во время II Игр стран СНГ пройдут соревнования по тяжелой атлетике и хоккею на траве. Для стартов определены ледовая арена и профессиональное поле областного центра олимпийского резерва. Сейчас там выполняются ремонтные работы, а уже в июне пройдут тестовые спортивные соревнования.
Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
В настоящее время выбраны места для проживания спортсменов, иностранных судей, места для питания. Также определены туристические операторы, которые будут заниматься приемом туристов, предлагать туристические программы, соответственно, болельщикам. И в настоящее время определена концепция брендирования Гродненской области для подготовки к праздникам.
Для участников Игр в регионе готовят экскурсионную программу. Они смогут познакомиться с историческим и современным Гродно, побывать на Августовском канале.
Напомним, Беларусь станет столицей Игр стран СНГ с 3 по 15 августа. Ожидается участие около 3 тысяч спортсменов из порядка трех десятков государств.