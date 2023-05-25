«Быть частью этой команды очень здорово!» Для работы на II Играх стран СНГ в Гродненской области отобрали 40 волонтёров

Новости Беларуси. Отбор волонтеров и организация площадок для проведения II Игр стран СНГ. Подготовка к главному спортивному событию этого лета впервые ведется не только в столице, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Гродненской области на конкурсной основе определили 40 волонтеров – это студенты вузов и учащиеся колледжей. Они будут сопровождать команды во время соревнований и работать на спортивных объектах, оказывая содействие организаторам. Поэтому основными критериями для отбора стали опыт участия в значимых мероприятиях, коммуникабельность и знание языков.

Учитывалась и будущая профессия. Например, студентка Купаловского университета Карина Бурлакова – без пяти минут специалист по информационным коммуникациям. Для нее работа на Играх важна еще и в профессиональном плане.

Карина Бурлакова, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Очень ответственно, очень эмоционально, очень круто, что вот та база, которая будет активно помогать ребятам, которые приедут к нам в Гродно, – это студенты Купаловского университета. И быть частью этой команды – это очень здорово. Я считаю, что это в принципе содействует нашему развитию не только как студентам, профессионалам в будущей нашей профессии, но еще и личностному росту, личностному развитию. Это классный способ найти новых друзей, знакомых и, в принципе, провести хорошо лето. В Гродно во время II Игр стран СНГ пройдут соревнования по тяжелой атлетике и хоккею на траве. Для стартов определены ледовая арена и профессиональное поле областного центра олимпийского резерва. Сейчас там выполняются ремонтные работы, а уже в июне пройдут тестовые спортивные соревнования.