С 1 января Владимир Журавель займёт место главного тренера брестского «Динамо»

Новости Беларуси. Футбольный специалист Владимир Журавель, не так давно стоявший у руля минского «Динамо», снова облачился в сине-белые цвета.

На этот раз тренер будет вести к вершинам динамовцев из Бреста.

Контракт Журавля с самой западной командой высшей лиги рассчитан на три года.

Соглашение вступит в силу с 1 января.

Напомню, последним местом работы тренера был «Гомель». В минувшем сезоне этот клуб добился повышения в классе, и вернулся из первой лиги в элитный дивизион, сообщили в программе «СТВ-Спорт».