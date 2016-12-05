Прямой эфир

С 1 января Владимир Журавель займёт место главного тренера брестского «Динамо»

05 декабря 2016 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Футбольный специалист Владимир Журавель, не так давно стоявший у руля минского «Динамо», снова облачился в сине-белые цвета.

На этот раз тренер будет вести к вершинам динамовцев из Бреста.

Контракт Журавля с самой западной командой высшей лиги рассчитан на три года.

Соглашение вступит в силу с 1 января.

Напомню, последним местом работы тренера был «Гомель». В минувшем сезоне этот клуб добился повышения в классе, и вернулся из первой лиги в элитный дивизион, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

# Хоккей Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Продолжается домашняя серия «Динамо» в чемпионате КХЛ: 4 декабря зубры встретились на льду с магнитогорским «Металлургом»
05 декабря 2016 17:57

Продолжается домашняя серия «Динамо» в чемпионате КХЛ: 4 декабря зубры встретились на льду с магнитогорским «Металлургом»

В столице открыт сезон зимнего спортивного плавания
05 декабря 2016 17:49

В столице открыт сезон зимнего спортивного плавания

Центр подготовки спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским играм может появится в Минске
05 декабря 2016 14:56

Центр подготовки спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским играм может появится в Минске