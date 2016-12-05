Любительский турнир по теннису на призы президентского спортивного клуба прошёл в Минске

Новости Беларуси. В Минске на кортах клуба тенниса прошел любительский турнир на призы президентского спортивного клуба. В мужской части соревнований принимали участие 22 человека. В женской – всего 6. Несмотря на такое разночтение,

финал у представительниц прекрасного пола выдался по-настоящему жарким. Победу в нем праздновала Наталья Семёнова.

В двух сэтах она взяла верх над Ольгой Бублис-Лихогруд.

Наталья Семёнова, победительница первенства клуба тенниса на призы президентского спортивного клуба среди любителей:

4,5 года занимаюсь, в турнирах уже давно участвую, в основном в Литве. В Минске мне очень понравилось, потому что не было профессионалов, совсем другое дело. Такой первый турнир только для любителей – это очень важно, и есть интрига. Скажем так, довольна.

У мужчин успеха добился Владимир Радкевич,

не оставивший шансов в финале Александру Захарченко. Для победителя это первый успех на подобных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Радкевич, победитель первенства клуба тенниса на призы президентского спортивного клуба среди любителей:

Неожиданно приятно. Некоторые соперники мне кажется дали слабину. Я тоже дал слабину, но меньше. Приятное ощущение, могу сказать, что я прямо чувствую себя. Главное достижение в жизни, мне повезло скорее.