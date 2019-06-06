«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер

Новости Беларуси. 7 июня в Минске пройдёт международный бойцовский вечер, в программу которого войдут поединки по муай-тай, смешанным единоборствам и кикбоксингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 7 июня в Минске пройдёт международный бойцовский вечер, в программу которого войдут поединки по муай-тай, смешанным единоборствам и кикбоксингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Зрителей ждёт 11 поединков, в которых сойдутся лучшие спортсмены из Беларуси, России и Таджикистана. Особенными станут бои с участием легендарных Юрия Жуковского, Мурата Азербиева и другие представители нашей национальной сборной.
Турнир станет точкой уходящего сезона. Исключением стала Алёна Лешкевич, которой в конце июля предстоит показать себя на чемпионате мира в Бангкоке.
Елена Лешкевич, многократная чемпионка мира по муай-тай:
Данный турнир для меня, как одна из ступеней, которая позволит мне выступить лучше на чемпионате мира в Бангкоке. Перед чемпионатом, чтобы там себя чувствовать комфортно, нужно где-то побоксировать. У меня как раз остается месяц с лишним до чемпионата мира и это идеальное время для того, чтобы сейчас побоксировать.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Этим турниром подводится итог года, потому что уходят в отпуска, на каникулы. Думаю, что зрителей ждут захватывающие поединки, потому что известные спортсмены. А мы ждем, что зрители придут и поддержат наших ребят.