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«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер

06 июня 2019 20:06
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Новости Беларуси. 7 июня в Минске пройдёт международный бойцовский вечер, в программу которого войдут поединки по муай-тай, смешанным единоборствам и кикбоксингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер-1

Зрителей ждёт 11 поединков, в которых сойдутся лучшие спортсмены из Беларуси, России и Таджикистана. Особенными станут бои с участием легендарных Юрия Жуковского, Мурата Азербиева и другие представители нашей национальной сборной.

«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер-4

Турнир станет точкой уходящего сезона. Исключением стала Алёна Лешкевич, которой в конце июля предстоит показать себя на чемпионате мира в Бангкоке.

«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер-7

Елена Лешкевич, многократная чемпионка мира по муай-тай:
Данный турнир для меня, как одна из ступеней, которая позволит мне выступить лучше на чемпионате мира в Бангкоке. Перед чемпионатом, чтобы там себя чувствовать комфортно, нужно где-то побоксировать. У меня как раз остается месяц с лишним до чемпионата мира и это идеальное время для того, чтобы сейчас побоксировать.

«Зрителей ждут захватывающие поединки». В Минске пройдёт международный бойцовский вечер-10

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Этим турниром подводится итог года, потому что уходят в отпуска, на каникулы. Думаю, что зрителей ждут захватывающие поединки, потому что известные спортсмены. А мы ждем, что зрители придут и поддержат наших ребят.

# Муай-тай # Анатолий Симончик # Алена Лешкевич # Фотофакт

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