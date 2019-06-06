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Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»

06 июня 2019 20:00
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Новости Беларуси. Если в школе промежуточный итог полученных знаний подводит четверть, то в белорусской легкой атлетике ее функции выполняет борьба за призы Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»-1

На одних дорожках – атлеты национальной сборной и претенденты на попадание в основную команду. 6 июня спортсмены со всех областей страны спорили за награды в беговых дисциплинах, спортивной ходьбе, прыжках и метании.

Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»-4

Отметим Эльвиру Герман, которая в финальном забеге на 100 метров стала победительницей с результатом – 12, 80 секунды. Таким образом, спортсменка выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио.

Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»-7



Юрий Моисиевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Для попадания в сборную команды, нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский норматив. Он гораздо выше европейского. Мы это делаем для того, чтобы стимулировать результат, чтобы мы отбирали команды, которые действительно могли бы претендовать на хорошие места уже за рубежом. Все стараются и сейчас показывать результат.

Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»-9

Турнир продолжится и завтра. Напомним, что от белорусской команды на II Европейских играх в легкой атлетике страну представит 21 спортсмен.

# Легкая атлетика # Юрий Моисиевич # Фотофакт

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