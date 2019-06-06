Главный тренер по лёгкой атлетике: «Нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский»

Новости Беларуси. Если в школе промежуточный итог полученных знаний подводит четверть, то в белорусской легкой атлетике ее функции выполняет борьба за призы Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На одних дорожках – атлеты национальной сборной и претенденты на попадание в основную команду. 6 июня спортсмены со всех областей страны спорили за награды в беговых дисциплинах, спортивной ходьбе, прыжках и метании.

Отметим Эльвиру Герман, которая в финальном забеге на 100 метров стала победительницей с результатом – 12, 80 секунды. Таким образом, спортсменка выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио.





Юрий Моисиевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

Для попадания в сборную команды, нужно выполнить не только европейский норматив, но и показать белорусский норматив. Он гораздо выше европейского. Мы это делаем для того, чтобы стимулировать результат, чтобы мы отбирали команды, которые действительно могли бы претендовать на хорошие места уже за рубежом. Все стараются и сейчас показывать результат.