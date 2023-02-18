«Тренд по развитию единоборств». Минск принял большое бойцовское шоу
Новости Беларуси. Минск принял международный турнир по кикбоксингу. Однако одним этим классическим единоборством бойцовский вечер не ограничился. Зрители стали свидетелями схваток по К-1 и европейскому ММА. Это когда спортсмены выступают в накладках (маленьких перчатках с открытыми пальцами), но борьба и добивание запрещены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы в ринге были совсем не на последних ролях. Большинство схваток заканчивались в пользу наших спортсменов. А конкурировать действительно было с кем. Нашим файтерам бросили вызов представители Ирана, России и даже Бразилии. В этих странах единоборства развиты на достаточном уровне. Но хозяев это совсем не смутило. Победы вершились если не нокаутами, то как минимум единогласным решением судей. В общем, шоу получилось. Благодаря усилиям и белорусской стороны, и российской.
Максим Корольков, организатор турнира (Беларусь):
Мы учимся многим моментам. Россия большая, они умеют делать большие ивенты. Будем честны, у них уже было UFC, у них дрался Федор Емельяненко. Мы к этому идем, хотя в 2013 году у нас дрался Андрей Орловский (на этой площадке). Поэтому мы учимся, они у нас учатся. Это хороший симбиоз, и по-настоящему братские народы делают хорошие турниры.
Камил Гаджиев, организатор турнира (Россия):
Инфраструктура. Хочу сказать, тот же стадион «Динамо», он большой, «Минск-Арена». Инфраструктура такая, что ты даже не задумываешься: а взять ли билет на самолет. Час лета из Москвы, например, и ты на месте. А самое главное – это функционеры, люди, которые здесь работают, развивают, поддерживают тренд по развитию единоборств. Это вообще основа, как говорится, за компанию можно и горы свернуть.
Организаторы пообещали, что подобного рода действа в Беларуси будут проходить регулярно и чаще. Бойцовские вечера востребованы, что показала неплохо заполненная «Минск-Арена». Аншлага не было, значит, устроителям еще есть над чем работать.
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