Более тысячи студентов и преподавателей приняли участие во «Всебелорусской студенческой лыжне»
Новости Беларуси. Зимний старт вопреки весенней погоде. «Всебелорусская студенческая лыжня» сегодня, 18 февраля, собрала рекордное число участников. Свыше тысячи молодых людей вышли на уникальный энергичный старт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в состязаниях приняли студенты и преподаватели практически всех вузов страны. По итогам гонки стало ясно, что фортуна улыбается тем, кто усердно работает. Первыми к победному финишу пришли ребята, которые занимаются лыжным спортом уже не первый год. В этом году пальма первенства по итогам состязаний досталась БГУФК и Колледжу информационно-коммуникационных технологий. В награду за свои старания самые быстрые гонщики получили кубки, дипломы, медали и приятные призы в виде часов.
Ангелина Филипеня, учащаяся Слуцкого государственного колледжа:
Я уже занимаюсь третий год лыжами. Была на области, на республике. На республике восьмое место заняла, на области второе. И вот решила сегодня тоже попробовать приехать, прокатиться.
Марина Яцкевич, студентка БГПУ:
Соревнования – супер! Проходят отлично. Мы из педагогического университета, пришли поболеть за наших студентов, не только за наш факультет начального образования, но и за других. Согреваем сами себя настроением. Также предлагают чай очень тепленький, поэтому мы не мерзнем и все прекрасно!
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
С 2019 года мы начали этот проект в рамках акции «Всебелорусская лыжня». Каждый год у нас добавляются новые категории. У нас присутствовали старшие классы минских школ на таком мероприятии два года назад. В прошлом году это были профессионально-технические учреждения. И в этом присутствуют не только высшие учебные заведения, но средние специальные Минска и Минской области.
Традиционный грандиозный зимний праздник для студентов проводят уже четвертый год подряд. С каждым разом организаторы принимают все больше заявок.
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