«Девочка просто перепутала рейс и не туда поехала». Поступок Тимановской прокомментировал заслуженный мастер спорта Беларуси

Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.

Руслан Шарапов, заслуженный мастер спорта Беларуси, государственный тренер Беларуси по дзюдо:

Я считаю, что таким поступком дух национальной команды никак нельзя подорвать – ее можно только сплотить. Те спортсмены, я думаю, что их большинство, практически все, за исключением нее, поехали туда, чтобы представить свою страну, заработать себе имя, прежде всего. В конце концов, вбить свою фамилию золотыми буквами в историю олимпийского движения. Я вижу это так. Я думаю, что девочка просто перепутала рейс и не туда поехала.

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