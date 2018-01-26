«Злой был, хотелось выплеснуть эмоции». Репортаж СТВ о победе «Динамо» над «Слованом» и кулачном бое на льду
Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело последний перед олимпийской паузой матч чемпионата КХЛ. В гости к «зубрам» приехали хоккеисты «Слована», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как и динамовцы, они тоже утратили шансы на плей-офф. А вот наша съемочная группа не утратила интереса к этой ничего не решающей игре и отправилась на «Минск-Арену».
25 января это не только Татьянин день, но еще и День рождения Горди Дуайера и Евгения Ковыршина. Такой повод вроде бы обещал отменный настрой со стороны «зубров». На деле же в стартовой трети минчане выглядели по-январски тоскливо.
Игра первым номером у динамовцев не клеилась совсем. Атаки развивались предсказуемо, а шайбы частенько улетали в молоко. В общем, счет открыли гости – в середине периода большинство реализовал Хецл. Повеселее смотрелись «зубры» во второй трети. На 32 минуте отмечавший свой 32 день рождения Ковыршин счет сравнял.
Евгений Ковыршин, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Что может быть еще лучше? Выиграли, плюс забил гол, плюс День рождения. Поэтому сегодня великолепный день.
В начале третьего периода «зубры» взорвали «Минск-Арену». Карабань вывел «Динамо» вперед (это его первая шайба в КХЛ), а спустя минуту Хауден закрепил перевес 3-1. Казалось, что «Словану» уже не спастись.
Однако Эдуард Занковец взял тайм-аут, и, видимо, сумел взбодрить своих подопечных. Чем еще объяснить что гости забросили спустя всего 20 секунд? А вот сравнять счет «Слован» уже не сумел. Один из ярких моментов этого вечера – кулачный поединок Дмитрия Коробова против Андрея Штястны. Победителем в нем вышел словак.
Дмитрий Коробов, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Пропустил второй гол из-за моей ошибки. Злой был, хотелось выплеснуть эмоции. Удалось не до конца, рано упал. Когда проигрываешь… Два подряд мы проиграли, настроения не было в команде, все угрюмые ходили. Сейчас выиграли, и слава Богу, сейчас более-менее настроение.
3-2 в пользу «Динамо». Впереди у «зубров» долгая олимпийская пауза, а на стыке февраля и марта минчане проведут два заключительных матча регулярки.