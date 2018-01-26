«Злой был, хотелось выплеснуть эмоции». Репортаж СТВ о победе «Динамо» над «Слованом» и кулачном бое на льду

Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело последний перед олимпийской паузой матч чемпионата КХЛ. В гости к «зубрам» приехали хоккеисты «Слована», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как и динамовцы, они тоже утратили шансы на плей-офф. А вот наша съемочная группа не утратила интереса к этой ничего не решающей игре и отправилась на «Минск-Арену».

25 января это не только Татьянин день, но еще и День рождения Горди Дуайера и Евгения Ковыршина. Такой повод вроде бы обещал отменный настрой со стороны «зубров». На деле же в стартовой трети минчане выглядели по-январски тоскливо. Игра первым номером у динамовцев не клеилась совсем. Атаки развивались предсказуемо, а шайбы частенько улетали в молоко. В общем, счет открыли гости – в середине периода большинство реализовал Хецл. Повеселее смотрелись «зубры» во второй трети. На 32 минуте отмечавший свой 32 день рождения Ковыршин счет сравнял.

Евгений Ковыршин, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Что может быть еще лучше? Выиграли, плюс забил гол, плюс День рождения. Поэтому сегодня великолепный день. В начале третьего периода «зубры» взорвали «Минск-Арену». Карабань вывел «Динамо» вперед (это его первая шайба в КХЛ), а спустя минуту Хауден закрепил перевес 3-1. Казалось, что «Словану» уже не спастись.

Однако Эдуард Занковец взял тайм-аут, и, видимо, сумел взбодрить своих подопечных. Чем еще объяснить что гости забросили спустя всего 20 секунд? А вот сравнять счет «Слован» уже не сумел. Один из ярких моментов этого вечера – кулачный поединок Дмитрия Коробова против Андрея Штястны. Победителем в нем вышел словак.