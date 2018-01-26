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БФБ направила в МОК заявку о включении Уле-Эйнера Бьорндалена в тренерский штаб‍

26 января 2018 14:49
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Новости Беларуси. Белорусская федерация биатлона рассматривает вопрос о включении Уле-Эйнара Бьорндалена в состав белорусской делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на генерального секретаря БФБ Анатолия Стромского, федерация подала заявку в МОК о включении Бьорндалена в состав делегации сборной Беларуси по биатлону на время Игр. Международный олимпийский комитет ещё не дал свой ответ.

Ранее биатлонисту могли выдать приглашение на ОИ-2018 от МОК. Но 43-летнему Бьорндалену не удалось его получить.

Уле-Эйнар Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом по биатлону. Норвежский спортсмен и сам был членом МОК в 2014 – 2016 годах.

В этом году Бьорндален не смог пройти отбор в команду Норвегии и впервые с 1994 года не будет принимать участие в Олимпийских играх.

Спортсмен поедет в Южную Корею вместе с женой.

Бьорндален помогает Дарье Домрачевой с тренировками и будет болеть за неё на ОИ-2018 – здесь подробнее.

# Дарья Домрачева # Анатолий Стромский # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

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