Журналист Сергей Малышко – о матчах звезд НХЛ и КХЛ, «Динамо-Минск», Кубке мира и Михаиле Грабовском

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает журналист газеты «Прессбол» Сергей Малышко.

Главное событие минувшей семидневки в Континентальной хоккейной лиге – матч всех звезд, который прошел в Сочи. Столица зимней Олимпиады 2014 года и на этот раз была в центре хоккейного праздника.

Среди лучших из лучших не обошлось и без белорусов. В команде Востока блистал игрок «Ак Барса» Сергей Костицын, а на тренерском мостике рука об руку с легендарным Майком Кинэном стоял Андрей Скабелка. На стороне Запада в шоу участвовал минский «зубр» Ник Бэйлен.

Традиционное мастер-шоу с уже полюбившимися всем конкурсами прошло на высоте. Хоккеисты и рекорды установили (так, Войтек Вольски пробежал круг за 13,178 секунды), и вдоволь повеселили всех зрителей при исполнении буллита.

До этого додуматься залезть в торговую тележку в голову никому не приходило. Андрей Миронов это исправил, за что и получил награду лучшего буллитера и юмориста.

По итогу победу в мастер-шоу праздновала дружина Запада (4:3), а вот в самом звездном матче сильнее уже были хоккеисты Востока – 18:16. Треть шайб победившей команды забросил Сергей Мазякин. К слову, единственный игрок в КХЛ, который участвовал во всех матчах звезд. Один раз отличился Ник Бэйлен, дубль оформил Сергей Костицын.

Подводя итог звездного уикенда, можно сказать точно: хоккейный праздник в Сочи удался и получился одним из самых веселых.

Сергей, по-твоему, шоу удалось?

Сергей Малышко, хоккейный эксперт:

Я не могу сказать, что я сильно разочарован.

По сравнению с прошлогодним.

Сергей Малышко:

Я думаю, что в прошлом году было немного увлекательнее. Это все проходило в Братиславе. Конкурсная программа, мне кажется, настолько приелась, все одинаковые номера. Может, пора уже что-то получше придумать. Я так считаю.

А, вообще, в глобальном, насколько прижился матч звезд в КХЛ? В прошлые годы звучали упреки в том, что он не нужен, лишний.

Сергей Малышко:

Безусловно, каждый год, я считаю, он нужен. Даже в НХЛ стараются делать каждый год. Не всегда получается (то локаут, то Олимпиада), но я считаю, что он нужен. Потому что если Лига хочет себя пиарить, то как ее еще пиарить, кроме как не через матч звезд.

Кстати, почему, интересно, матч звезд КХЛ и матч звезд НХЛ проводился в один день. Это что: маркетинговый ход прежнего президента Александра Медведева?

Сергей Малышко:

Я думаю, никакой подоплеки нет, просто так совпало.

Продолжаем тему КХЛ рассказом о выступлении минского «Динамо». «Зубры» продолжают свое выездное турне. В Загребе команду Любомира Поковича ждали соперники из «Медвещака».

Для многих динамовцев и город, и команда эти хорошо знакомы. Джонатан Чичу, Райан Веске, Шарль Лингле и Мэтт Эллисон в прошлом сезоне защищали цвета хорватского клуба. Впрочем, в этом матче на лед вышли лишь трое из них – Чичу пропускал игру по причине травмы. Возможно, отсутствие лучшего снайпера сказалось.

Провальный второй период поставил крест на надеждах гостей разжиться очками. «Зубры» потерпели поражение – 2:4.

Следующую игру белорусский клуб провел спустя шесть дней. Перед встречей в Магнитогорске с «Металлургом» все гадали, как скажется такой длительный перерыв на состоянии команды. Сказался не лучшим образом – «зубры» вновь потерпели поражение. Выправлять положение придется в Екатеринбурге в пятницу.

С чем связана такая удачная игра минской команды: тренер, менеджер, грамотная селекция, фактор финансовой стабильности?

Сергей Малышко:

Я думаю, тут много факторов в совокупности. Но, конечно, я не могу не отметить менеджерскую работу, потому что, действительно, подобраны очень квалифицированные легионеры по сравнению с прошлыми сезонами. Как итог, мы видим лучшее выступление, по крайней мере в регулярном чемпионате. Что будет в плей-офф, будет там. Тем интереснее, как говорится. Но, безусловно, я считаю, что селекция – это главный фактор прогресса «зубров» по сравнению с прошлым сезоном.

Команда выглядит боевой. Я думаю, в плей-офф мы все-таки наконец-то пройдем первый раунд. Как считаешь? Или опять споткнемся о московское «Динамо»? Оно как раз там, похоже, получится. Или «Динамо», или «Йокерит».

Сергей Малышко:

Не факт, что, во-первых, «Динамо», и не факт, что «Йокерит». Могут быть подвижки в таблице еще очень реальные. Что касается конкретно московского «Динамо», то я считаю, что это не лучший соперник для минского «Динамо».

Сейчас оно уже не то «Динамо», которое «выносило» наших в серии – 4:0.

Сергей Малышко:

Я бы поспорил. Знарок ушел, но система осталась. Витолиньш следует ей безукоризненно.

Матч всех звезд прошел и в Национальной хоккейной лиге. В Коламбусе, штат Огайо, соперничали команды Ника Фолиньо (форвард местных «Блю Джэкетс») и команда Джонатана Тэйвза (нападающий «Чикаго Блэк Хоукс»). Поединку предшествовал фэнтези драфт, когда капитаны отбирали в свою команду хоккеистов из числа приглашенных.

В самом матче сильнее были Тэйвз и его друзья, взяв там образом реванш за неудачу в конкурсе супер-скилз днем ранее. Итоговый счет – 17:12. Самым ценным игроком матча стал игрок проигравшей команды и любимец местной публики Райан Джохансен, набравший четыре очка.

Однако приз – автомобиль – достался не только ему. Ключи от новенькой «Хонды» получил также Александр Овечкин, который обязался подарить авто детской школе, в которой занимается его преданная поклонница, девочка с синдромом Дауна.

Сергей, матч звезд НХЛ был ночью. Смотрел?

Сергей Малышко:

Конечно, смотрел. Все-таки еще в детстве его начинал смотреть, для меня это было главное событие года.

Тогда можно сравнить матч звезд КХЛ и НХЛ. Какой был зрелищнее?

Сергей Малышко:

Для меня здесь двух мнений быть не может. Конечно, за океаном шоу сделали намного зрелищнее, привлекательнее и веселее. Интереснее было смотреть. Может быть, потому что они развели программу мастер-шоу с самим матчем по разным дням и вообще сделали паузу в чемпионате.

Гари Бэтмен объявил о возрождении Кубка мира по хоккею. В последний раз турнир проходил в 2004 году. А ближайший розыгрыш состоится в сентябре 2016 года в Торонто. В нем примут участие восемь сборных, которые на предварительном этапе будут разбиты на две подгруппы, по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Помимо традиционной «большой шестерки» (Канады, США, России, Финляндии, Чехии и Швеции) в нем примут участие сборная Европы и молодежная сборная звезд Северной Америки.

Как такой формат турнира тебе? Может быть стоило пригласить Словакию или Швейцарию вместо молодежной сборной всех звезд? Сборную Европы оставить, чтобы было, в конце концов, и у наших хоккеистов возможность попасть.

Сергей Малышко:

Нет, мне новый формат по душе. Да, конечно, со спортивной точки зрения, может быть, было бы и правильнее Словакию и Швейцарию (седьмую и восьмую команды в рейтинге IIHF). Но тут же есть белорусский интерес, например: как белорусы могут сыграть на Кубке мира, кроме как не в сборной Европы. То же самое не только Беларусь, а Словения, Австрия. То есть будут следить за Кубком мира не только эти восемь стран, которые участвуют, а практически 16 стран.

Это понятно, но меня смущает молодежная сборная звезд. Может быть, вместо нее стоило добавить, дать возможность еще больше?

Сергей Малышко:

Мы же знаем, что там все будет под начинкой НХЛ. То есть Кубок мира возрождается благодаря тому, что согласилась НХЛ. И она, естественно, там хочет рулить процессом: свои правила, свои судьи. Она хочет увидеть там как больше НХЛовцев. Чтобы это действительно был такой турнир, чтобы там играли лучшие из лучших.

Михаил Грабовский вернулся, чтобы побеждать. Пропустивший из-за травмы почти три недели единственный белорусский НХЛовец вновь вышел на заокеанский лед.

В ночь со вторника на среду «Нью-Йорк Айлендерс» сражались со своими злейшими врагами – «рейнджерами». Возвращение Грабовского оказалось удачным. Михаил открыл счет в этом противостоянии, на исходе первого периода с «пятачка» расстреляв Лундквиста.

Партнеры поддержали голевой почин белоруса (для него эта шайба стала седьмой в сезоне) и еще трижды огорчили голкипера неприятельской команды. От «сухого» поражения «рейнджеры» ушли лишь за 10 секунд до конца – 4:1 в пользу «Айлендерс», которые вышли на первое место в Восточной конференции.

Михаил Грабовский из-за травмы своего одноклубника Окпосо играл в первом звене и помимо заброшенной шайбы запомнился четырьмя бросками по воротам.

Сергей, твоя оценка сезона для Михаила Грабовского. Можно сказать, что он адаптировался к новой команде, тренеру, партнерам, условиям?

Сергей Малышко:

Уже больше полсезона прошло. Уже должен был адаптироваться, я думаю.

По ощущениям, адаптировался или нет?

Сергей Малышко:

Конечно, он не показывает того, что большинство от него ждет, особенно если расценивать его игру в соотношении «цена – качество». Но я хочу вернуться к тому, когда он только переходил в «Айлендерс». Все говорили, мол, что это за команда, зачем туда идти, с ней ничего не выиграть.

А оказалась боевая.

Сергей Малышко:

Да. Во-первых, это хороший клуб с историей, который выигрывал неоднократно Кубок Стэнли. Во-вторых, он идет в лидерах НХЛ сейчас. Чтобы вы предпочли: чтобы Грабовский забивал по 50 голов, но команда плелась в хвосте таблицы, либо как сейчас, но чтобы она имела шанс выиграть Кубок Стэнли, реальный шанс?

По мне, так, действительно, перспективы разные. Потому что деньги деньгами, а играть в хорошем коллективе и что-то выиграть – тоже очень важно.

Сергей Малышко:

И не будем забывать, что впереди больше 30 игр в «регулярке», еще можно все наверстать. И сейчас его поставили в первое звено, конечно, «благодаря» травме Окпосо.

Но все равно, мне кажется, он прибавляет в последнее время. Все-таки он начинает как-то осваиваться.

Сергей Малышко:

Не будем забывать, что его еще травмы преследуют в этом году. То есть это тоже накладывает отпечаток определенный.

Пожелаем ему удачи. У нас остался один любимчик в НХЛ.