ХК «Динамо-Молодечно»: чем живет и на что надеется фарм-клуб минского «Динамо»

Летом 2014 года было объявлено, что структура «Динамо-Минск» ждет пополнение: был создан фарм-клуб «Динамо-Молодечно», в состав которого вошли молодые игроки от 21 до 23 лет.

Как и любой приличный клуб в КХЛ, столичное «Динамо» обзавелось вторым фарм-клубом. Игроков около 30, многие из которых все же осели в команде, уже который год опекает солигорский «Шахтер». А молодежь до 23 лет решили собрать в новой структуре – «Динамо-Молодечно».

Сегодня новоявленные, так скажем, «зубрята» занимают уже шестую позицию в Экстралиге чемпионата Беларуси, что удивлением для тренера не стало.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:

Работа спортсменов, которая привела к тому, что они играют в верхней части турнирной таблицы. Несмотря на то, что мы не сможем в этом сезоне подняться в Высшую, но, скажем так, как таковая задача, в принципе, не ставилась.

Домашняя арена команды – спортивно-развлекательный центр в Молодечно. И внутри, и снаружи он радует глаз, лед вполне ухоженный, да и интерактивы для зрителей устраивают не хуже, чем на матчах главного «Динамо», сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Это, конечно, не 15-тысячник «Минск-Арена», но местные команду уже полюбили.

Болельщики:

Для первого сезона команда выглядит очень даже неплохо, уже выходит в плей-офф. Успехов нашей команде.

За «Динамо-Молодечно» мы болеем, потому что мы патриоты своего города. Наш город Молодечно очень красивый. Мы очень рады, что у нас построили такой шикарный ледовый дворец для спорта.

Дмитрий Мельник, начальник команды ХК «Динамо-Молодечно»:

Мы стараемся тянуться за старшими своими товарищами и какие-то конкурсы проводить. Вы видели, наверное. Зрителям нравится. Думаю, и дальше будем над этим работать.

Состав к середине сезона сформировали достаточно крепкий: здесь играют Казнадей, Павлович, Филичкин, Гаврус и другие игроки, которые еще в начале сезона выступали за минское «Динамо».

В Молодечно они подтягивают свои показатели, тренируются по индивидуальным программам и собираются рано или поздно вернуться в состав столичного клуба.

Александр Павлович, нападающий ХК «Динамо-Молодечно»:

Обид никаких не было. Меня сюда отправили трены набирать форму, получать игровую практику. Моя задача – выходить и доказывать, забивать голы, что я и делаю.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Динамо-Молодечно»:

Игроки, которые приходят, играют очень важную роль в становлении молодых спортсменов, так как они смотрят и учатся, как играют ребята, которые пришли из «Динамо». Они получают игровую практику, думаю, довольно приличную. Моя задача, конечно, чтобы они поскорее вернулись туда и больше не возвращались.