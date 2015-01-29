Фан-клуб ХК «Динамо-Минск»: чем он привлекает болельщиков и как туда можно попасть

Они заряжают своими эмоциями всю «Минск-Арену», их отличительные черты – это хриплый голос, именная джерси и шарфик. У них на фан-секторе тепло и уютно, как в семейном кругу.

Красочные баннеры, звонкие дудки, всем давно известные кричалки – все это знаменитый сектор F на «Минск-Арене» – обитель фанатов. Они становятся главными заводилами, когда команда вырывается вперед. Они – те самые, кто будет рвать горло, даже если «Динамо» проигрывает. Для них места на секторе – второй дом. Такой же уютный, такой же теплый, такой же семейный.

Татьяна, болельщица ХК «Динамо-Минск»:

Потрясающе. Это одна семья, это одно дыхание, одно сердцебиение. Мы чувствуем команду, мы хотим ее поддержать.

Александр, болельщик ХК «Динамо-Минск»:

Атмосфера всегда отличная, позитивная, даже в неудачные дни, в дни проигрыша всегда позитивные эмоции, много очень хороших, замечательных людей, друзей, коллег.

«Динамо-Минск» выступает в КХЛ уже седьмой сезон, а у фанатского движения пошел пятый год существования. Каждый матч собирает забитую до отказа арену, а фан-сектор считается одним из лучших во всей Лиге.

Просто не верится, что семь лет назад, с началом пути в КХЛ, команда не собирала и двух тысяч во Дворце спорта. А о фан-клубе и не было и речи.

Зато сегодня эти ребята и девчата всех возрастов примут в свой приветливый коллектив кого угодно, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Попасть в фан-клуб совсем не трудно: нужно только желание и членский взнос. Для фанатов действуют потрясающие скидки в фан-шопе, организовываются выезды на заграничные матчи, а также существует возможность быть ближе, чем кто-либо другой, к своей команде.

Костяк сектора сформировался четыре года назад. Юлия Гончар состоит в фан-клубе вот уже третий сезон. Жалеет только, что не попала на сектор раньше. За эти годы и несколько джерси приобрела, и клюшку любимого Джефа Платта получила, и на выездах побывала.

Юлия Гончар, болельщица ХК «Динамо-Минск»:

Как таковая организация – это, конечно же, главные люди: барабанщик и споук-мен, так называемый – человек, который начинает определенный «заряд». Под них подстраиваются все.

Когда попадаешь в настоящий храм команды, который образовался у фанатки дома, то отпадают любые предположения, что фанатскому сектору кто-то может платить деньги за посещения матчей. Такие верные и скромные болельщики прямо светятся искренностью. Смотришь им в глаза и понимаешь: такую любовь точно не купишь.

Юлия Гончар, болельщица ХК «Динамо-Минск»:

Такая теплая атмосфера не потому, что многие говорят, что это модно. Для людей, которые приходят на фан-сектор, «Динамо» – это действительно жизнь. Хоккей – это жизнь. Приходят люди выплеснуть эмоции.

Каждый день они живут командой: планируют выезды, рисуют ночами баннеры, копят деньги на членские взносы. Что их отличает от остальных зрителей на арене? Они не просто приходят посмотреть, чтобы себя развлечь. Они все эмоции тратят на поддержку. Для этих людей хоккей – это жизнь.