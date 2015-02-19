Журналист Григорий Трофименков – о «Динамо-Минск», Михаиле Грабовском и чемпионате Беларуси

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает журналист интернет-портала «Pressball.by» Григорий Трофименков.

Григорий, ваш комментарий к последним играм «Динамо»: два поражения от «Атланта», проигрыш «Трактору». Это психологические последствия досрочного выхода в плей-офф?

Григорий Трофименков:

Сложно сказать. Я бы не сказал, что какой-то кризис настал у «Динамо». Если вы помните, в ноябре у минского «Динамо» была серия из пяти поражений кряду. Сейчас меньше. Причем не сказать, что «Атлант» – удобный соперник для «Динамо». Все матчи в этом сезоне между минским «Динамо» и «Атлантом» завершались с разницей в одну шайбу. И эти два последних поражения не стали чем-то удивительным. В начале сезона «Динамо» также проиграло «Атланту» со счетом 2:3. Поэтому связывать это с каким-то отсутствием мотивации под конец сезона я бы не стал.

В последних играх не принимали участие ключевые игроки клуба: Калюжный, Чичу, Веске, Ногачев. Это эпидемия травма? Она связана с подготовкой к плей-офф или они действительно не могут играть?

Григорий Трофименков:

Давайте доверять в этом смысле Любомиру Поковичу. В том смысле, что он озвучивал для публики по этому поводу. Веске получил какое-то повреждение на раскатке. Чичу и Калюжному, вроде бы, предоставляется отдых. Ногачев действительно травмирован. Это объективно. Под конец сезона действительно наступают травмы. Сейчас четыре человека? Если помните, в ноябре в лазарете «Динамо» было аж шесть человек. А сейчас четыре. Я не стал бы это также связывать с каким-то физиологическим спадом.

СКА, московское «Динамо», «Йокерит» – вероятные соперник наши в плей-офф. Кто предпочтительнее из них смотрится?

Григорий Трофименков:

Нужно исходить из посыла, что все эти соперники сильнее «Динамо» сейчас. Не только исходя из таблицы. У московского «Динамо» сейчас очень длительная победная серия. СКА – это вообще вторая команда чемпионата. Я бы в порядке предпочтительности расположил их как они находятся в турнирной таблицы, с места от четвертого до второго: сначала – «Йокерит», потом – московское «Динамо», потом – СКА. «Йокерит», мне кажется, наиболее удобный в данном случае соперник для минского «Динамо».

Григорий, для вас стало сюрпризом уверенное выступление «Айлендерс» в этом регулярном чемпионате?

Григорий Трофименков:

Безусловно, стало. Еще раз нужно сказать: да, не все решают деньги в хоккее и вообще в спорте, но по совокупной зарплатной ведомости «Айлендерс» уступают большинству конкурентов. Не только в своей конференции, а во всей НХЛ. У них очень большой зазор перед потолком зарплат. Поэтому нужно из этого исходить.

Поговорим о Михаиле Грабовском. Он выглядит адаптировавшимся в клубе? Что у него получается, что нет? В следующем сезоне он выстрелит?

Григорий Трофименков:

Говоря о следующем сезоне, мы помним, что Михаил Грабовский, вернее его агент, очень хорошо поработал в межсезонье и заключил для Миши контракт на четыре года за 20 млн долларов – второй по сумме в «Айлендерс». Какие были прогнозы перед этим сезоном касательно выступления Миши? Что он завоюет место во 2-3 звене. Он стабильно играет во втором звене. Насчет того, чтобы он выходил в большинстве – не было такого. Есть в «Айлендерс» сформировавшийся пул исполнителей, которые выходят в бригаде большинства, – Таварес, Окпосо, который сейчас травмирован, Стром, еще ряд игроков. Грабовский находится во второй бригаде большинства. В меньшинстве он не выходит. Он, по сути, разрушитель. Из его игрового времени выпадает время большинства и меньшинства. В то время, как партнеры по тройке выходят или в большинстве, или в меньшинстве. В последнее время он играет с Нильсеном и Стромом. Из этого исходит не самое большое игровое время. Вот это действительно настораживает. В одном из последних матчей он в третьем периоде провел, по-моему, только 2,5 минуты. Это не самый обнадеживающий показатель.

Причем, хочу привести еще одну статистическую деталь. Возможно, для нас она не играет особого значения, но, я уверен, в НХЛ она обращает очень большое внимание. В среднем Михаил проводит на площадке 14 минут 40 секунд. Но в матчах, где «Айлендерс» терпит поражения, он проводит свыше 15,5 минут. А в выигрышных – 14. Понимаете? То есть когда «Айлендерс» проигрывает, Грабовский находится больше на площадке. «Айлендерс» выигрывает – Грабовский меньше. Возможно, на это тоже как-то обращается внимание тренером, бессознательно как-то. «Айлендерс» хочется выигрывать. Если это работает, если он выпускает этих игроков на площадку, то зачем что-то менять.

Михаил Грабовский только однажды в своей НХЛовской карьере добрался до плей-офф. Это был сезон назад, в «Торонто», когда они в первом раунде проиграли «Бостону» – 3:4. Плей-офф – это совсем другая игра. И, я думаю, он сам себя там покажет с лучшей стороны. И с прицелом на будущий сезон у него все надежно. Причин отказываться от его услуг я не вижу. Поэтому тут можно найти как позитивные моменты, так и негативные.

Мне тоже почему-то кажется, что лучшие матчи в составе этой команды у него еще впереди.

Григорий, следишь ли за чемпионатом Беларуси?

Григорий Трофименков:

От случая к случаю, по вашим программам, наверное, и читая свою газету.

Чего не хватает, на твой взгляд?

Григорий Трофименков:

Не хватает разговоров об этом. Не является чемпионат Беларуси такой темой у нас обсуждаемой. Не говорят о нем на кухне, как о «Динамо», нет аудитории, наверное, будем прямо об этом говорить. Что для этого надо сделать, затрудняюсь сказать. На неделе был матч «Юности» в Минске, который был перенесен на малую арену в «Чижовке». Это тоже иллюстрирует.

Это отдельная тема совершенно – отношение «Юности» к болельщикам. Это печально.

Григорий Трофименков:

Но это тоже как-то иллюстрирует показатель того, как преподносится чемпионат Беларуси болельщикам.

В деле преподнесения, на мой взгляд, все-таки должны больше работать команды, они должны этим заниматься. Где работают – там есть болельщики. В Гродно, насколько я знаю, арена полная. В «Чижовке» арена пустая.