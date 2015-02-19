Азбука хоккея в программе «Горячий лед» на СТВ: что такое вбрасывание

Вбрасывание — это та деталь игры, которая коренным образом может изменить ход матча. Статистически, команда, которая чаще выигрывает вбрасывания, имеет больше шансов на победу.

Дмитрий Катаев, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Вбрасывание – это ввод шайбы в игру после остановок игры, взятия ворот или в начале периода. В современном хоккее вбрасыванию уделяется большое значение, так как вбрасываний бывает более 50 за игру, 70. Поэтому сами понимаете, что выиграть вбрасывание очень важно. Если ты проигрываешь, то начинаешь строить оборону. Если же ты вбрасывание выигрываешь, то начинается атака.

Традиционно существует девять точек вбрасывания. В центральной точке производится в начале периодов, после засчитанного гола и после ошибки при определении проброса. В остальных – в зависимости от игровой ситуации: будь то положение вне игры или запуск шайбы на трибуны.

Дмитрий Катаев, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

На тренировках уделяется большое значение вбрасыванию. Работают и индивидуально те ребята, которые, по большей части, играют. Как правило, это центральные нападающие. Также групповые взаимодействия после выигранного или проигранного вбрасывания. Это очень важно.

Насколько сложно или просто выиграть вбрасывание? В первую очередь обучают правильно держать клюшку. Не менее важно держать и правильную, а, главное, твердую стойку, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Потом рассказывают о некоторых приемах: как лучше держать клюшку и как можно блокировать соперника. Значимости такого элемента игры нельзя преуменьшать. В профессиональном хоккее даже ведется командная и индивидуальная статистика по вбрасываниям.

Сергей Красновский, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Если человек выигрывает вбрасывание, это о многом говорит. Это очень большая польза для команды Количество выигранных вбрасываний считается, а потом наезжают на него, что он мало выиграл вбрасываний. На него – наезд. Даже если деньги будет получать, с него можно отминусовать.

Важно крепко стоять на ногах, удобно для себя и достаточно низко держать клюшку, внимательно следить за руками судьи и уметь быстро реагировать. Выиграно ли вбрасывание в своей зоне или в зоне соперника – успех ждет в любом случае.

Александр Цыплаков, тренер-преподаватель СДЮШОР «Юность»:

Если это в своей зоне, то это очень быстрое начало атаки, скажем так. Если это в зоне соперника, выиграно вбрасывание на защитника, это обыкновенный бросок от защитника, а это уже опасный момент. При выигранном вбрасывании это 40% успеха. Или атаки, или контратаки.