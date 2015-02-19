Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: в «Раубичах» стартовал второй день соревнований

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается мировое первенство. У белорусских биатлонистов 19 февраля есть все шансы взять реванш. В первый день стартов представители нашей страны не попали в призовые тройки. В «Раубичах» на дистанцию вышли спортсмены постарше – участники до 21 года.

Началась индивидуальная гонка на 12,5 км. На лыжню вышлю юниорки. В старт-листе – четыре фамилии белорусских спортсменок. Это Татьяна Трифонова, Анастасия Кунец, Евгения Яковлева и Светлана Марковская.

Надо сказать, что погода вполне благоволит нашим стреляющим барышням, ветер практически не ощущается, снежок идет достаточно легкий. А вот бороться с соперницами белорускам наверняка очень не просто. Достаточно назвать имена россиянок – Виктории Сливко и Ульяны Кайшевой – двукратной чемпионки Европы по биатлону среди юниорок и основной надежды своей команды на нынешнем первенстве. Так или иначе тренеры перед стартом «индивидуалки» прогнозы делали достаточно осторожно.

Илмас Бритис, тренер (Литва):

Делать прогнозы – это очень неблагодарное дело. Вообще в спорте, в биатлоне тем более. Фавориты, конечно, есть. Наверное, та же россиянка Кайшева. Думаю, не только она одна. Конкурентов много тут, все, кто выйдет на старт.

Тони Пясуке, тренер (Эстония):

Все сильные, но, я думаю, Эстония тоже может быть где-то впереди.

Дмитрий Блинов, тренер (Россия):

Сейчас приехали еще немцы и норвежцы. Их не было на чемпионате Европы, то есть юниорская команда. Были только мужчины и женщины. Как немцы, так и норвежцы. Сейчас будет серьезная конкуренция.

Пока наши спортсмены в «Раубичах» без медалей, но справедливости ради заметим, что едва стартовал второй день юниорского мирового первенства. К тому же 19 февраля впереди еще индивидуальная гонка для юниоров. И здесь можно надеяться на неплохой результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Кривко – лидер нашей юниорской команды – выйдет на лыжню. В спортивных обзорах его далеко не раз называли одним из самых перспективных юниоров в мировом биатлоне.

Поэтому на то, что наши белорусские спортсмены 19 февраля распакуют пьедестал, серьезно рассчитывают и болельщики. Хочется верить, что не безосновательно.