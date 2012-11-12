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Житель Молодечно занял 3 место в соревнованиях по греко-римской борьбе среди ветеранов в Будапеште

12 ноября 2012 16:15
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Новости Беларуси. Уложил на лопатки. Молодечинец Сергей Финоженок стал призером международных соревнований по греко-римкой борьбе среди ветеранов.

В Будапешт съехались борцы более чем из 80 стран. Среди них – чемпионы мира и победители олимпиад. Сергей также неоднократный призер и международных турниров, и чемпион Беларуси.

В ветеранских соревнованиях молодечинец участвовал впервые, и сразу же стал бронзовым призером. Сейчас Сергей готовится к очередным соревнованиям. Они пройдут в следующем году в Сербии. Сергей надеется на золотую медаль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Финоженок, призер Чемпионата мира по греко-римской борьбе:
Я впервые боролся на уровне Чемпионата мира, я выиграл на соревнованиях Чемпионата Республики по греко-римской борьбе.  Приехав туда, я увидел много очень, и уровень соревнований гораздо выше тех, в которых я боролся.

# Борьба

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