На чемпионате мира по самбо белорусы завоевали еще две награды

Новости Беларуси. Чемпионат мира по самбо, прошедший в Минске, показал: в этом виде единоборств белорусы уступают только признанным фаворитам, россиянам. В заключительный день турнира вторую золотую медаль в копилку нашей команды положил Юрий Рыбак. Планетарное первенство собрало рекордное количество стран – 64. Высокий уровень организации отметили все гости.

В третий день соревнований белорусы участвовали в двух финалах спортивного самбо. В финале соревнований у девушек до 68 килограммов награду высшей пробы получила россиянка Марина Кормильцева, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Ольга Намазова, серебряный призер чемпионата мира по самбо:

В своих стенах бороться намного тяжелее, чем заграницей. Конечно, родственники и все близкие поддерживали, но мне чего-то не хватило, будем стараться для достижения наилучших результатов.

Затем поединок за золото в весе свыше 100 килограммов у мужчин провел трехкратный чемпион мира Юрий Рыбак, противостоял ему грек Василеиос Илиадис. Рыбак взял верх за счет технического и тактического преимущества и одержал победу.

Юрий Рыбак, чемпион мира по самбо:

Дома тяжелее бороться, намного. Очень большая ответственность, но стены тоже помогают, тут палка о двух концах.