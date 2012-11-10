Александр Соснович – победительница II Международного теннисного турнира «Кубок Павлова»

Новости Беларуси. Второй розыгрыш «Кубка Павлова» по теннису стал историей. 10 ноября на кортах школы «Смена» был разыгран титул в одиночном разряде. Особо приятно, что оспаривала звание сильнейшей на этих состязаниях и представительница Беларуси.

Александре Соснович организаторы выдали уайлд-кард, и потому для многих из своих соперниц она была «темной лошадкой». В то время как Людмила Киченок, наша южная соседка, получила пятый номер посева. Девушкам не доводилось ранее пересекаться на турнирах. Исключением стал финал парного разряда 9 ноября, когда и украинка, и белоруска имели возможность провести разведку боем.

Киченок 20 лет, она не единожды выступала на турнирах ATF. Соснович – 18, она только переходит из юниорского тенниса, во взрослый.

Первый сет финала 10 ноября прошел полностью под диктовку Соснович, хотя были моменты, когда более опытная и титулованная Киченок перехватывала инициативу. Счет стартовой партии (6:0) порадовал белорусскую публику и обескуражил украинку.

Во втором сете она заиграла совсем иначе. Поначалу теннисистки обменялись брейками, а затем каждая уверенно брала геймы на своей подаче. В итоге сет перерос в тай-брейк, где удачливее была Александра Соснович – 7:6.

Так, белоруска стала абсолютной чемпионкой II Международного турнира «Кубок Павлова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Второй раз в Минске проводится столь серьезное и прекрасное международное соревнование большого тенниса, которое носит имя Михаила Павлова. И сегодня очень приятно вручить эту награду нашей белоруске Александре.