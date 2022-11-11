Жеребьёвка кубков Беларуси по волейболу прошла в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошла жеребьевка финалов четырех мужского и женского кубков Беларуси по волейболу. Соперники узнали, с кем именно им предстоит играть в полуфиналах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мужском турнире главные претенденты на титул столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер» оказались на разных полюсах. «Горнякам» предстоит помериться силами с витебским «Марко». Минчанам в оппоненты достался «Легион». У женщин пары выглядят так: «Прибужье» – «Коммунальник», «Минчанка-2» – «Минчанка». К слову, место ристалища у барышень определено – Брест, а вот где будут соперничать мужчины, пока непонятно.