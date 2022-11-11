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Жеребьёвка кубков Беларуси по волейболу прошла в Минске

11 ноября 2022 19:43
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Новости Беларуси. В Минске прошла жеребьевка финалов четырех мужского и женского кубков Беларуси по волейболу. Соперники узнали, с кем именно им предстоит играть в полуфиналах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жеребьёвка кубков Беларуси по волейболу прошла в Минске-1

В мужском турнире главные претенденты на титул столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер» оказались на разных полюсах. «Горнякам» предстоит помериться силами с витебским «Марко». Минчанам в оппоненты достался «Легион». У женщин пары выглядят так: «Прибужье» – «Коммунальник», «Минчанка-2» – «Минчанка». К слову, место ристалища у барышень определено – Брест, а вот где будут соперничать мужчины, пока непонятно.

# Волейбол # Фотофакт

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