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«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

11 ноября 2022 18:34
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Новости Беларуси. На льду «Минск-Арены» завершился второй соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту. Данный старт – контрольный для национальной команды. Сборная готовится к предстоящим зарубежным турнирам, а тренерский состав проверяет ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту-1

Конкуренцию нашим конькобежцам в Минске составляют российские спортсмены. И надо сказать, именитые. Например, Сергей Трофимов, серебряный призер пекинской Олимпиады. В гонке на 1 000 метров россиянин остановился на скромном для себя третьем месте итогового протокола. А золото завоевал наш Виктор Руденко. В женском забеге на идентичной дистанции равных не было белоруске Екатерине Слоевой.

«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту-4

Екатерина Слоева, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту:
Результатом, в принципе, довольна, так в прошлом году на этом чемпионате Беларуси бежала тише. Буквально на полсекунды, но в спринтерском мире это пропасть. Поэтому довольна, но не довольна второй частью дистанции не смогла достаточно удержать круги в меньшем разрыве, но будем работать над этом.

«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту-7

Виталий Роговцев, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Борьба была интересная, конкуренция очень серьезная, и наши друзья россияне внесли изюминку в наши разборки. Единственное, мы как тренеры пока не можем понять и не довольны секундами, мы не на те рассчитывали. Цели и задачи нам поставило руководство: быть готовыми в любой момент к международным сезонам. И буквально через неделю мы стартуем во втором этапе Кубка России в Санкт-Петербурге, в понедельник уже командой уезжаем.

«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту-10

Виктор Руденко, чемпион Беларуси по конькобежному спорту:
Хотелось бы немного получше, лед «Минск-Арены» удивляет местами, ну и самочувствие чуть-чуть не то, что нужно было. Но, в принципе, результат пойдет.

«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту-13

Впереди у спортсменов заключительный соревновательный день. Под занавес сильнейших выявят на длинных дистанциях. Девушек ждет забег на 5 километров, а парней – на 10. Также в субботу, 12 ноября, пройдут гонки с массовым стартом.

# Спортивные соревнования # Виктор Руденко # Екатерина Слоева # Виталий Роговцев # Сергей Трофимов # Фотофакт

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