«Россияне внесли изюминку в наши разборки». В Минске завершился второй день чемпионата Беларуси по конькобежному спорту

Новости Беларуси. На льду «Минск-Арены» завершился второй соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по конькобежному спорту. Данный старт – контрольный для национальной команды. Сборная готовится к предстоящим зарубежным турнирам, а тренерский состав проверяет ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конкуренцию нашим конькобежцам в Минске составляют российские спортсмены. И надо сказать, именитые. Например, Сергей Трофимов, серебряный призер пекинской Олимпиады. В гонке на 1 000 метров россиянин остановился на скромном для себя третьем месте итогового протокола. А золото завоевал наш Виктор Руденко. В женском забеге на идентичной дистанции равных не было белоруске Екатерине Слоевой.

Екатерина Слоева, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту:

Результатом, в принципе, довольна, так в прошлом году на этом чемпионате Беларуси бежала тише. Буквально на полсекунды, но в спринтерском мире это пропасть. Поэтому довольна, но не довольна второй частью дистанции не смогла достаточно удержать круги в меньшем разрыве, но будем работать над этом.

Виталий Роговцев, старший тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Борьба была интересная, конкуренция очень серьезная, и наши друзья россияне внесли изюминку в наши разборки. Единственное, мы как тренеры пока не можем понять и не довольны секундами, мы не на те рассчитывали. Цели и задачи нам поставило руководство: быть готовыми в любой момент к международным сезонам. И буквально через неделю мы стартуем во втором этапе Кубка России в Санкт-Петербурге, в понедельник уже командой уезжаем.

Виктор Руденко, чемпион Беларуси по конькобежному спорту:

Хотелось бы немного получше, лед «Минск-Арены» удивляет местами, ну и самочувствие чуть-чуть не то, что нужно было. Но, в принципе, результат пойдет.