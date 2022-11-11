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Сборные Беларуси и России разыграют титул на Кубке ПСК по хоккею

11 ноября 2022 19:32
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Юношеская сборная Беларуси и юниорская команда России разыграют титул на Кубке Президентского спортивного клуба по хоккею, который проходит в Минске. Обе дружины не знают поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Беларуси и России разыграют титул на Кубке ПСК по хоккею-1

11 ноября наши парни легко справились с женской сборной России. Сразу нужно отметить, что хозяева льда действовали предельно тактично и корректно. Так что возможных травм удалось избежать. В первом периоде заброшенных шайб не было. Во втором наши хоккеисты забросили одну скромную шайбу. А в заключительном отрезке уже действовали более решительно и отличились еще трижды. Но и девушки ответили, пусть и робко. Финальные цифры – 4:1.

Сборные Беларуси и России разыграют титул на Кубке ПСК по хоккею-4

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:
Справились в целом нормально, без вопросов. Вопрос только в реализации, моментов много, голов не очень. Но все равно хотелось бы как-то в игре веселее.

Сборные Беларуси и России разыграют титул на Кубке ПСК по хоккею-7

В первом противостоянии дня сборная России U-16 разгромила команду Казахстана U-18 – 7:1. Титульный матч на «Чижовка-Арене» назначен на 16:30.

# Хоккей # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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