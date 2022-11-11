Сборные Беларуси и России разыграют титул на Кубке ПСК по хоккею

Юношеская сборная Беларуси и юниорская команда России разыграют титул на Кубке Президентского спортивного клуба по хоккею, который проходит в Минске. Обе дружины не знают поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 ноября наши парни легко справились с женской сборной России. Сразу нужно отметить, что хозяева льда действовали предельно тактично и корректно. Так что возможных травм удалось избежать. В первом периоде заброшенных шайб не было. Во втором наши хоккеисты забросили одну скромную шайбу. А в заключительном отрезке уже действовали более решительно и отличились еще трижды. Но и девушки ответили, пусть и робко. Финальные цифры – 4:1.

Дмитрий Шульга, главный тренер юниорской сборной Беларуси по хоккею:

Справились в целом нормально, без вопросов. Вопрос только в реализации, моментов много, голов не очень. Но все равно хотелось бы как-то в игре веселее.