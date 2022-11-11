Хоккеисты «Динамо-Шинник» сыграли против питерского СКА в МХЛ

А это, между прочим, действующий обладатель Кубка Харламова. Россияне держат марку и в нынешнем розыгрыше. Лучшее тому подтверждение – второе место в золотом дивизионе и незаурядная серия из девяти кряду побед. Впрочем, нам есть чем возразить. «Динамо» на данный момент лидирует в своей группе. А серия без поражений составляет пять противостояний. Нужно отметить, что в нынешнем сезоне пути оппонентов еще не пересекались.

Итоговый счет – 6:3 в пользу СКА.