Прямой эфир

Жеребьёвка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников?

16 февраля 2022 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице 16 февраля в городской ратуше прошла жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу сезона 2022-2023. 16 команд Высшей лиги, получившие лицензию АБФФ, узнали своих соперников в двух стартовых турах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жеребьёвка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников?-1

Церемония прошла в теплой и дружественной атмосфере. Присутствовали представители всех дружин-участниц, а также глава федерации Владимир Базанов. Такая обстановка объясняется юбилеем – 30-летием чемпионата Беларуси, который состоится уже весной.

Базанов: от чемпионата 2022 года я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов – подробнее здесь.

Жеребьёвка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников?-4

Ведущими мероприятия стали Александр Юревич, рекордсмен Высшей лиги по числу матчей, главный тренер юношеской сборной Беларуси, и экс-защитник футбольного клуба «Динамо-Молодечно», главный тренер БГУ «Энергетик» Павел Родненок. Для руководителя Федерации сегодня очень важно поднять престиж отечественного турнира. И сделать его как смотрибельным, так и посещаемым.

«Вольем молодую кровь». Генсек БАТЭ о том, как изменится команда в новом сезоне – читайте далее.

Жеребьёвка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников?-7

Напомним, первый тур состоится с 18 по 20 марта. Стартовая игра с участием чемпиона страны, солигорским «Шахтером», пройдет в Бресте, где подопечных Ивана Биончика будут ожидать местные «динамовцы».

Жеребьёвка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников?-10

Все пары жеребьевки представлены на ваших экранах.

# Футбол Беларуси # Александр Юревич # Павел Родненок # Владимир Базанов # Иван Биончик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Медальный зачёт ОИ-2022: 16 февраля лидирует Норвегия
16 февраля 2022 18:53

Медальный зачёт ОИ-2022: 16 февраля лидирует Норвегия

Биатлонистки стали 13-ми, лыжники не вышли в финал. 12-й день Игр в Пекине для белорусов
16 февраля 2022 15:42

Биатлонистки стали 13-ми, лыжники не вышли в финал. 12-й день Игр в Пекине для белорусов

Шарангович идёт на повторение своего же рекорда. Чем отличился белорусский форвард в очередном матче НХЛ?
16 февраля 2022 15:21

Шарангович идёт на повторение своего же рекорда. Чем отличился белорусский форвард в очередном матче НХЛ?