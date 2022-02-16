Жеребьёвка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников?

Новости Беларуси. В столице 16 февраля в городской ратуше прошла жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу сезона 2022-2023. 16 команд Высшей лиги, получившие лицензию АБФФ, узнали своих соперников в двух стартовых турах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Церемония прошла в теплой и дружественной атмосфере. Присутствовали представители всех дружин-участниц, а также глава федерации Владимир Базанов. Такая обстановка объясняется юбилеем – 30-летием чемпионата Беларуси, который состоится уже весной. Базанов: от чемпионата 2022 года я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов – подробнее здесь.

Ведущими мероприятия стали Александр Юревич, рекордсмен Высшей лиги по числу матчей, главный тренер юношеской сборной Беларуси, и экс-защитник футбольного клуба «Динамо-Молодечно», главный тренер БГУ «Энергетик» Павел Родненок. Для руководителя Федерации сегодня очень важно поднять престиж отечественного турнира. И сделать его как смотрибельным, так и посещаемым. «Вольем молодую кровь». Генсек БАТЭ о том, как изменится команда в новом сезоне – читайте далее.

Напомним, первый тур состоится с 18 по 20 марта. Стартовая игра с участием чемпиона страны, солигорским «Шахтером», пройдет в Бресте, где подопечных Ивана Биончика будут ожидать местные «динамовцы».