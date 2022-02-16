«Вольём молодую кровь». Генсек БАТЭ о том, как изменится команда в новом сезоне

Новости Беларуси. В столице 16 февраля в городской ратуше прошла жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу сезона 2022-2023. 16 команд Высшей лиги, получившие лицензию АБФФ, узнали своих соперников в двух стартовых турах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Малеев, генеральный секретарь ФК БАТЭ:

Мы хотим выигрывать каждый матч, побеждать. Надеемся, что все будет хорошо. У нас немножко перестроилась команда, тем не менее мы считаем, что это будет поступательное развитие. Вольем молодую кровь и достигнем… По крайней мере не сдадим наши позиции и будем стремиться вернуть немного утраченные. У нас много выездов в начале, зато во втором круге будет легче – дома будем играть.