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Базанов: от чемпионата 2022 года я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов

16 февраля 2022 19:52
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Новости Беларуси. В столице 16 февраля в городской ратуше прошла жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу сезона 2022-2023. 16 команд Высшей лиги, получившие лицензию АБФФ, узнали своих соперников в двух стартовых турах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Базанов: от чемпионата 2022 года я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов-1

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:
От чемпионата 2022 года «Беларусбанк – высшая лига» я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов, чтобы болельщики приходили на стадион. Мы останавливаем допуск на стадион 75 %, поэтому надеемся, что в этом году болельщик будет рад этому. Естественно, футбол – это игра номер один по массовости, чтобы как можно больше играли дети.

Жеребьевка ЧБ по футболу прошла в минской ратуше. Как распределили пары соперников? Узнать здесь.

# Футбол Беларуси # Владимир Базанов # Фотофакт

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