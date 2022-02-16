Базанов: от чемпионата 2022 года я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов

Новости Беларуси. В столице 16 февраля в городской ратуше прошла жеребьевка 32-го чемпионата Беларуси по футболу сезона 2022-2023. 16 команд Высшей лиги, получившие лицензию АБФФ, узнали своих соперников в двух стартовых турах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

От чемпионата 2022 года «Беларусбанк – высшая лига» я ожидаю хорошей игры, эмоций футболистов, чтобы болельщики приходили на стадион. Мы останавливаем допуск на стадион 75 %, поэтому надеемся, что в этом году болельщик будет рад этому. Естественно, футбол – это игра номер один по массовости, чтобы как можно больше играли дети.